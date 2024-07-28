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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Иркутск - Тверь
Иркутск - Тверь: обзор матча 28 июля 2024
Иркутск
28.07.2024, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
4 : 1
Завершен
Тверь
12'
И. Яковлев
17'
Д. Пытлев
64'
В. Брагин
73'
Е. Перевозников
55'
И. Грицак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иркутск - Тверь
79'
Замена
В. Горюнов
️️️️
В. Корнеев
Замена
А. Полоротов
️️️️
А. Усов
79'
Замена
Г. Труфанов
️️️️
М. Машнев
79'
ГОЛ! 4:1!
Е. Перевозников
73'
66'
Замена
С. Тормашев
️️️️
Ю. Кудреватый
66'
Замена
А. Джебов
️️️️
М. Пилипенко
65'
Желтая карточка
Н. Колесин
ГОЛ! 3:1!
В. Брагин
Пас отдал
Е. Перевозников
64'
61'
Замена
Н. Колесин
️️️️
Н. Хлынов
61'
Замена
И. Беганский
️️️️
Б. Цыганков
60'
Желтая карточка
М. Пилипенко
Замена
В. Толмачев
️️️️
В. Богданов
59'
Замена
В. Брагин
️️️️
И. Яковлев
59'
55'
ГОЛ! 2:1!
И. Грицак
Пас отдал
М. Пилипенко
Желтая карточка
Ф. Мотовилов
50'
ГОЛ! 2:0!
Д. Пытлев
Пас отдал
В. Богданов
17'
ГОЛ! 1:0!
И. Яковлев
Пас отдал
В. Богданов
12'
Замена
И. Яковлев
️️️️
Э. Богданов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иркутск
16
Артем Цыгулев
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
19
Максим Машнев
ОП
26
Дмитрий Икованюк
ОП
38
Егор Перевозников
АП
80
Вадим Богданов
ПВ
7
Эдуард Богданов
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Тверь
30
Клим Перекальский
ВР
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
37
Юрий Кудреватый
ПЗ
24
Кирилл Плотников
ПЗ
8
Борис Цыганков
ОП
5
Владислав Корнеев
ОП
25
Михаил Пилипенко
АП
91
Никита Чугунов
АП
7
Илья Грицак
ПВ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Иркутск
91
Дмитрий Михайлов
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
30
Даниил Ким
ПЗ
5
Антон Полоротов
ПЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
99
Андрей Ломаш
ЦП
33
Иван Яковлев
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Тверь
85
Денис Давыдов
ВР
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
71
Илья Беганский
ЦП
14
Анушервон Джебов
АП
11
Никита Колесин
ЦФ
4-2-3-1
16
Цыгулев
34
Усов
38
Пытлев
24
Мотовилов
2
Найденов
19
Машнев
26
Икованюк
99
Убониев
38
Перевозников
80
Богданов
7
Богданов
4-2-3-1
30
Перекальский
24
Плотников
4
Анисимов
29
Фролов
37
Кудреватый
8
Цыганков
5
Корнеев
7
Грицак
91
Чугунов
25
Пилипенко
10
Хлынов
7
Богданов
33
Яковлев
33
Яковлев
7
Богданов
Яковлев
11
Брагин
11
Брагин
Яковлев
80
Богданов
24
Толмачев
24
Толмачев
80
Богданов
19
Машнев
22
Труфанов
22
Труфанов
19
Машнев
34
Усов
5
Полоротов
5
Полоротов
34
Усов
8
Цыганков
71
Беганский
71
Беганский
8
Цыганков
37
Кудреватый
2
Тормашев
2
Тормашев
37
Кудреватый
25
Пилипенко
14
Джебов
14
Джебов
25
Пилипенко
5
Корнеев
15
Горюнов
15
Горюнов
5
Корнеев
10
Хлынов
11
Колесин
11
Колесин
10
Хлынов
Остались в запасе
Иркутск
Тверь
99
Андрей Ломаш
ЦП
30
Даниил Ким
ПЗ
91
Дмитрий Михайлов
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
85
Денис Давыдов
ВР
Главный тренер
Владислав Тернавский
Остались в запасе
99
Андрей Ломаш
ЦП
30
Даниил Ким
ПЗ
91
Дмитрий Михайлов
ВР
Остались в запасе
85
Денис Давыдов
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Владислав Тернавский
Статистика матча Иркутск - Тверь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
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Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
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