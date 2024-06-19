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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Тверь - Динамо СПб
Тверь - Динамо СПб: обзор матча 19 июня 2024
Тверь
19.06.2024, среда, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
3 : 1
Завершен
Динамо СПб
43'
Н. Чугунов
57'
А. Якушин
90+1'
А. Джебов
48'
С. Уткин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тверь - Динамо СПб
ГОЛ! 3:1!
А. Джебов
Пас отдал
И. Грицак
90'
+1
85'
Замена
Д. Осокин
️️️️
А. Сапета
Замена
Н. Стадников
️️️️
М. Пилипенко
82'
Замена
А. Джебов
️️️️
Н. Хлынов
82'
80'
Замена
К. Фатеев
️️️️
Н. Танков
Желтая карточка
М. Пилипенко
77'
76'
Вторая желтая
В. Масальский
76'
Желтая карточка
В. Масальский
76'
Желтая карточка
А. Сапета
Желтая карточка
М. Иваньков
76'
Замена
С. Тормашев
️️️️
Ф. Галочкин
74'
Замена
М. Иваньков
️️️️
В. Шолох
67'
61'
Замена
Н. Колганов
️️️️
Д. Шилов
61'
Замена
Р. Умаров
️️️️
М. Черномырдин
ГОЛ! 2:1!
А. Якушин
Пас отдал
М. Пилипенко
57'
56'
Желтая карточка
Д. Шилов
48'
ГОЛ! 1:1!
С. Уткин
Пас отдал
Н. Танков
46'
Замена
А. Орлов
️️️️
Н. Шиков
ГОЛ! 1:0!
Н. Чугунов
Пас отдал
М. Пилипенко
43'
38'
Вторая желтая
А. Устинов
24'
Желтая карточка
А. Устинов
Желтая карточка
Н. Хлынов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тверь
54
Никита Матюнин
ВР
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
23
Владимир Шолох
ЦЗ
25
Фёдор Галочкин
ПЗ
8
Борис Цыганков
ОП
5
Владислав Корнеев
ОП
21
Андрей Якушин
ЦП
25
Михаил Пилипенко
АП
91
Никита Чугунов
АП
7
Илья Грицак
ПВ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Динамо СПб
31
Артем Мешалкин
ВР
3
Роман Хаджиев
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
14
Михаил Черномырдин
ЛВ
28
Артем Пикарев
ОП
10
Николай Шиков
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
19
Дмитрий Шилов
АП
21
Аким Устинов
ПВ
7
Никита Танков
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Тверь
65
Александр Касьяненко
ВР
4
Михаил Иваньков
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
81
Никита Стадников
ЛВ
14
Анушервон Джебов
АП
Динамо СПб
1
Михаил Яшин
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
63
Алексей Казаринов
ПЗ
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
24
Андрей Орлов
ОП
21
Никита Колганов
АП
11
Ризван Умаров
ЦФ
99
Иван Сергеев
ЦФ
3-2-1-3-1
54
Матюнин
29
Фролов
23
Шолох
25
Галочкин
8
Цыганков
5
Корнеев
21
Якушин
25
Пилипенко
91
Чугунов
7
Грицак
10
Хлынов
3-1-2-3-1
31
Мешалкин
22
Уткин
89
Масальский
3
Хаджиев
28
Пикарев
10
Шиков
41
Сапета
21
Устинов
19
Шилов
14
Черномырдин
7
Танков
23
Шолох
4
Иваньков
4
Иваньков
23
Шолох
25
Галочкин
2
Тормашев
2
Тормашев
25
Галочкин
25
Пилипенко
81
Стадников
81
Стадников
25
Пилипенко
10
Хлынов
14
Джебов
14
Джебов
10
Хлынов
41
Сапета
4
Осокин
4
Осокин
41
Сапета
10
Шиков
24
Орлов
24
Орлов
10
Шиков
19
Шилов
21
Колганов
21
Колганов
19
Шилов
7
Танков
52
Фатеев
52
Фатеев
7
Танков
14
Черномырдин
11
Умаров
11
Умаров
14
Черномырдин
Остались в запасе
Тверь
Динамо СПб
65
Александр Касьяненко
ВР
Главный тренер
Владислав Тернавский
1
Михаил Яшин
ВР
63
Алексей Казаринов
ПЗ
99
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Остались в запасе
65
Александр Касьяненко
ВР
Остались в запасе
1
Михаил Яшин
ВР
63
Алексей Казаринов
ПЗ
99
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Главный тренер
Александр Фомичев
Статистика матча Тверь - Динамо СПб
3
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
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