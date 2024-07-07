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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Спартак-2 - Тверь
Спартак-2 - Тверь: обзор матча 07 июля 2024
Спартак-2
07.07.2024, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
2 : 0
Завершен
Тверь
69'
А. Быковский
87'
В. Корнеев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак-2 - Тверь
Замена
И. Старков
️️️️
А. Быковский
90'
Замена
И. Горяинов
️️️️
Ю. Коледин
90'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
В. Корнеев
87'
86'
Желтая карточка
С. Тормашев
Желтая карточка
М. Офицеров
81'
79'
Замена
С. Тормашев
️️️️
Ф. Галочкин
Замена
Е. Гуляев
️️️️
А. Шоларь
75'
72'
Замена
А. Джебов
️️️️
Н. Хлынов
ГОЛ! 1:0!
А. Быковский
69'
Замена
А. Пономарчук
️️️️
И. Иванов
65'
Замена
М. Офицеров
️️️️
Н. Посмашный
65'
Желтая карточка
Ю. Петин
17'
Желтая карточка
М. Карпов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
18
Иван Иванов
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
47
Никита Посмашный
АП
18
Артем Шоларь
АП
10
Виталий Дунай
ЦФ
84
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Тверь
30
Клим Перекальский
ВР
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
23
Владимир Шолох
ЦЗ
25
Фёдор Галочкин
ПЗ
37
Юрий Кудреватый
ПЗ
8
Борис Цыганков
ОП
5
Владислав Корнеев
ОП
25
Михаил Пилипенко
АП
91
Никита Чугунов
АП
7
Илья Грицак
ПВ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Спартак-2
99
Дмитрий Мельник
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
36
Вадим Пастушков
ЛВ
37
Иван Старков
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
27
Максим Офицеров
ПВ
Тверь
65
Александр Касьяненко
ВР
2
Сергей Тормашев
ПЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
14
Анушервон Джебов
АП
4-2-2-2
58
Фадеев
3
Коледин
51
Карпов
41
Курошев
66
Петин
18
Иванов
91
Столяров
18
Шоларь
47
Посмашный
84
Быковский
10
Дунай
4-2-3-1
30
Перекальский
37
Кудреватый
29
Фролов
23
Шолох
25
Галочкин
8
Цыганков
5
Корнеев
7
Грицак
91
Чугунов
25
Пилипенко
10
Хлынов
3
Коледин
5
Горяинов
5
Горяинов
3
Коледин
84
Быковский
37
Старков
37
Старков
84
Быковский
18
Шоларь
25
Гуляев
25
Гуляев
18
Шоларь
47
Посмашный
27
Офицеров
27
Офицеров
47
Посмашный
18
Иванов
87
Пономарчук
87
Пономарчук
18
Иванов
25
Галочкин
2
Тормашев
2
Тормашев
25
Галочкин
10
Хлынов
14
Джебов
14
Джебов
10
Хлынов
Остались в запасе
Спартак-2
Тверь
99
Дмитрий Мельник
ВР
36
Вадим Пастушков
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
65
Александр Касьяненко
ВР
11
Антон Соловьёв
ЛВ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Остались в запасе
99
Дмитрий Мельник
ВР
36
Вадим Пастушков
ЛВ
Остались в запасе
65
Александр Касьяненко
ВР
11
Антон Соловьёв
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Главный тренер
Владислав Тернавский
Статистика матча Спартак-2 - Тверь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
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