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    Казим Сульич - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Казим
    Фамилия Сульич
    Команда Пьяченца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 октября 1996 (26 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кротоне 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.05.2017 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 3:1 Лацио (Рим)
    21.05.2017 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Кротоне (Кротоне)
    14.05.2017 85' -90' Кротоне (Кротоне) 1:0 Удинезе (Удине)
    07.05.2017 Был в запасе Пескара (Пескара) 0:1 Кротоне (Кротоне)
    30.04.2017 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 1:1 Милан (Милан)
    23.04.2017 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Кротоне (Кротоне)
    15.04.2017 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Кротоне (Кротоне)
    09.04.2017 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 2:1 Интер (Милан)
    02.04.2017 Был в запасе Кьево (Верона) 1:2 Кротоне (Кротоне)
    19.03.2017 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    12.03.2017 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:0 Кротоне (Кротоне)
    05.03.2017 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    26.02.2017 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 1:2 Кальяри (Кальяри)
    18.02.2017 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:0 Кротоне (Кротоне)
    12.02.2017 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 0:2 Рома (Рим)
    08.02.2017 84' -90' Кротоне (Кротоне) 0:2 Ювентус (Турин)
    05.02.2017 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:0 Кротоне (Кротоне)
    29.01.2017 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 4:1 Эмполи (Эмполи)
    22.01.2017 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:2 Кротоне (Кротоне)
    14.01.2017 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 0:1 Болонья (Болонья)
    08.01.2017 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Кротоне (Кротоне)
    18.12.2016 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Кротоне (Кротоне)
    10.12.2016 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 2:1 Пескара (Пескара)
    04.12.2016 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 Кротоне (Кротоне)
    27.11.2016 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 1:1 Сампдория (Генуя)
    20.11.2016 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 0:2 Торино (Турин)
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