Казим Сульич - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Казим
|Фамилия
|Сульич
|Команда
|Пьяченца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Казим
|Фамилия
|Сульич
|Команда
|Пьяченца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кротоне
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.05.2017
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|3:1
|Лацио (Рим)
|21.05.2017
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Кротоне (Кротоне)
|14.05.2017
|85' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|07.05.2017
|Был в запасе
|Пескара (Пескара)
|0:1
|Кротоне (Кротоне)
|30.04.2017
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|1:1
|Милан (Милан)
|23.04.2017
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Кротоне (Кротоне)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Кротоне (Кротоне)
|09.04.2017
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|2:1
|Интер (Милан)
|02.04.2017
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:2
|Кротоне (Кротоне)
|19.03.2017
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|12.03.2017
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Кротоне (Кротоне)
|05.03.2017
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|26.02.2017
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)
|18.02.2017
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:0
|Кротоне (Кротоне)
|12.02.2017
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|0:2
|Рома (Рим)
|08.02.2017
|84' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|05.02.2017
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:0
|Кротоне (Кротоне)
|29.01.2017
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|4:1
|Эмполи (Эмполи)
|22.01.2017
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:2
|Кротоне (Кротоне)
|14.01.2017
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|08.01.2017
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Кротоне (Кротоне)
|18.12.2016
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Кротоне (Кротоне)
|10.12.2016
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|2:1
|Пескара (Пескара)
|04.12.2016
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|Кротоне (Кротоне)
|27.11.2016
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|20.11.2016
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|0:2
|Торино (Турин)