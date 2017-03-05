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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Сассуоло
Кротоне - Сассуоло: обзор матча 05 марта 2017
Кротоне
05.03.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 0
Завершен
Сассуоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Сассуоло
82'
Замена
П. Иеммелло
️️️️
А. Матри
73'
Желтая карточка
М. Гаццола
72'
Замена
А. Рагуса
️️️️
Д. Берарди
Замена
Б. Максвелл Акости
️️️️
М. Роден
72'
Желтая карточка
Б. Мартелла
66'
65'
Замена
А. Аквилани
️️️️
С. Миссироли
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
63'
Замена
М. Тротта
️️️️
Сими
59'
Желтая карточка
А. Рози
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
8
Адриан Стоян
ЛП
7
Маркус Роден
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЛП
36
Лука Маццителли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
11
Федерико Риччи
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
3-5-2
21
Кордас
67
Феррари
11
Чеккерини
20
Рози
8
Стоян
82
Капецци
12
Крисетиг
87
Мартелла
7
Роден
9
Сими
11
Фальчинелли
4-3-2-1
47
Консильи
15
Ачерби
15
Делл'Орко
23
Гаццола
13
Пелузо
36
Маццителли
6
Миссироли
32
Дункан
21
Политано
94
Берарди
21
Матри
9
Сими
29
Тротта
29
Тротта
9
Сими
7
Роден
7
Акости
7
Акости
7
Роден
94
Берарди
32
Рагуса
32
Рагуса
94
Берарди
6
Миссироли
20
Аквилани
20
Аквилани
6
Миссироли
21
Матри
9
Иеммелло
9
Иеммелло
21
Матри
Остались в запасе
Кротоне
Сассуоло
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Кротоне - Сассуоло
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
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