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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кротоне
Лацио - Кротоне: обзор матча 08 января 2017
Лацио
08.01.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Кротоне
90'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кротоне
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
90'
90'
Замена
Сими
️️️️
Б. Мартелла
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
90'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Альберто
82'
Замена
А. Росси
️️️️
Л. Билья
82'
81'
Замена
А. Рози
️️️️
М. Тротта
77'
Желтая карточка
М. Роден
54'
Желтая карточка
М. Феста
52'
Замена
Р. Палладино
️️️️
А. Стоян
Желтая карточка
К. Ломбарди
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
18
Луис Альберто
ЛФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
25
Кристиано Ломбарди
РФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
71
Фране Прце
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Алессандро Росси
ЦФ
Кротоне
77
Валентин Кожокару
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
18
Николо Фацци
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
4-3-3
22
Маркетти
8
Баста
6
де Врей
29
Худт
26
Раду
20
Милинкович-Савич
6
Билья
16
Пароло
18
Альберто
9
Иммобиле
25
Ломбарди
3-4-3
12
Феста
11
Чеккерини
31
Сампиризи
67
Феррари
12
Крисетиг
7
Роден
87
Мартелла
51
Барберис
29
Тротта
11
Фальчинелли
8
Стоян
18
Альберто
32
Катальди
32
Катальди
18
Альберто
6
Билья
9
Росси
9
Росси
6
Билья
29
Тротта
20
Рози
20
Рози
29
Тротта
8
Стоян
17
Палладино
17
Палладино
8
Стоян
87
Мартелла
9
Сими
9
Сими
87
Мартелла
Остались в запасе
Лацио
Кротоне
71
Фране Прце
ЦЗ
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
18
Николо Фацци
ЦФ
77
Валентин Кожокару
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
71
Фране Прце
ЦЗ
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Остались в запасе
18
Николо Фацци
ЦФ
77
Валентин Кожокару
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Лацио - Кротоне
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
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