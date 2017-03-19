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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Фиорентина
Кротоне - Фиорентина: обзор матча 19 марта 2017
Кротоне
19.03.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
Фиорентина
90'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Фиорентина
90'
ГОЛ! 0:1!
Н. Калинич
Пас отдал
Р. Сапонара
Замена
Л. Капецци
️️️️
А. Барберис
82'
71'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Й. Иличич
71'
Замена
М. Оливера
️️️️
М. Бадель
66'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Ф. Кьеза
61'
Желтая карточка
Гонсало
Замена
Н. Дюсенн
️️️️
Ф. Чеккерини
60'
Замена
М. Тротта
️️️️
А. Тонев
52'
Желтая карточка
А. Кордас
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
15
Карлос Санчес
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Кротоне
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Фиорентина
12
Джакомо Саталино
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
27
Фабио Майстро
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-4-2
21
Кордас
15
Месба
20
Рози
11
Чеккерини
67
Феррари
24
Тонев
12
Крисетиг
51
Барберис
7
Роден
11
Фальчинелли
8
Стоян
2-4-2-2
16
Тэтэрушану
2
Гонсало
13
Астори
47
Бадель
15
Весино
6
Валеро
15
Санчес
14
Кьеза
37
Тельо
9
Калинич
72
Иличич
11
Чеккерини
3
Дюсенн
3
Дюсенн
11
Чеккерини
51
Барберис
82
Капецци
82
Капецци
51
Барберис
24
Тонев
29
Тротта
29
Тротта
24
Тонев
47
Бадель
15
Оливера
15
Оливера
47
Бадель
14
Кьеза
17
Сапонара
17
Сапонара
14
Кьеза
72
Иличич
15
Бабакар
15
Бабакар
72
Иличич
Остались в запасе
Кротоне
Фиорентина
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
10
Янис Хаджи
АП
27
Фабио Майстро
ЦП
12
Джакомо Саталино
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
27
Фабио Майстро
ЦП
12
Джакомо Саталино
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Кротоне - Фиорентина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Эцио Шида
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