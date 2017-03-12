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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кротоне
Наполи - Кротоне: обзор матча 12 марта 2017
Наполи
12.03.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
3 : 0
Завершен
Кротоне
32'
Л. Инсинье (П)
66'
Д. Мертенс (П)
70'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кротоне
87'
Желтая карточка
Д. Феррари
87'
Замена
Д. Куомо
️️️️
Н. Дюсенн
79'
Замена
Б. Максвелл Акости
️️️️
М. Тротта
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Л. Инсинье
72'
71'
Замена
А. Барберис
️️️️
Л. Крисетиг
ГОЛ! 3:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
Жоржиньо
70'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Мертенс
66'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Паволетти
62'
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Рог
55'
54'
Желтая карточка
Л. Крисетиг
42'
Желтая карточка
Б. Мартелла
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Инсинье
32'
Желтая карточка
М. Рог
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Марко Рог
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
25
Аллан
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Кротоне
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
23
Стринич
3
Кулибали
21
Кирикеш
4
Хюсай
21
Жоржиньо
17
Гамшик
26
Рог
10
Инсинье
30
Паволетти
7
Кальехон
3-4-3
21
Кордас
31
Сампиризи
3
Дюсенн
67
Феррари
7
Роден
82
Капецци
87
Мартелла
12
Крисетиг
11
Фальчинелли
29
Тротта
8
Стоян
26
Рог
7
Зелински
7
Зелински
26
Рог
10
Инсинье
15
Джаккерини
15
Джаккерини
10
Инсинье
30
Паволетти
10
Мертенс
10
Мертенс
30
Паволетти
3
Дюсенн
14
Куомо
14
Куомо
3
Дюсенн
12
Крисетиг
51
Барберис
51
Барберис
12
Крисетиг
29
Тротта
7
Акости
7
Акости
29
Тротта
Остались в запасе
Наполи
Кротоне
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
25
Аллан
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
24
Александар Тонев
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
25
Аллан
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
24
Александар Тонев
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Наполи - Кротоне
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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