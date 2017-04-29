Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гарри Банн - статистика

Завершил карьеру
21 ноября 1992 (33), Олдхэм
#33 | Полузащитник
175 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаддерсфилд Таун
16
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Бирмингем Сити
2 : 0
29.04.2017
Хаддерсфилд Таун
1' - 67'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
25.04.2017
Хаддерсфилд Таун
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
21.01.2017
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
14.01.2017
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
02.01.2017
Хаддерсфилд Таун
1' - 59'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
31.12.2016
Блэкберн
59' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
26.12.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Норвич Сити
1 : 2
16.12.2016
Хаддерсфилд Таун
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бертон Альбион
0 : 1
13.12.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
10.12.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Блэкберн
1 : 1
03.12.2016
Хаддерсфилд Таун
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
28.11.2016
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Фулхэм
5 : 0
29.10.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
22.10.2016
Дерби Каунти
61' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Престон
3 : 1
19.10.2016
Хаддерсфилд Таун
45' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
16.10.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
27.09.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Рединг
1 : 0
24.09.2016
Хаддерсфилд Таун
28' - 81'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
17.09.2016
Куинз Парк Рейнджерс
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Брайтон
1 : 0
13.09.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 67'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лидс
0 : 1
10.09.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
72'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
27.08.2016
Вулверхэмптон
61' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
20.08.2016
Барнсли
76' - 90'
Главные новости
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
1
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
3
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
1
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+