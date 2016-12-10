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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити: обзор матча 10 декабря 2016
Хаддерсфилд Таун
10.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Сити
10'
Э. Качунга
58'
Н. Уэллс
33'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити
Замена
Д. Пэйн
️️️️
Н. Уэллс
90'
+2
Желтая карточка
Э. Качунга
85'
Замена
️️️️
Р. ван Ла Парра
84'
69'
Замена
Б. Рид
️️️️
А. Уилбрахам
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
К. Палмер
69'
68'
Замена
Г. О'Нил
️️️️
М. Пак
61'
Замена
Д. Брайан
️️️️
Л. Фримен
ГОЛ! 2:1!
Н. Уэллс
58'
49'
Желтая карточка
Ф. Филдинг
33'
ГОЛ! 1:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
А. Уилбрахам
Желтая карточка
К. Шиндлер
32'
31'
Желтая карточка
Л. Фримен
ГОЛ! 1:0!
Э. Качунга
Пас отдал
Т. Смит
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
45
Кейси Палмер
АП
6
Джонатан Хогг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
17
Ли Томлин
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
Бристоль Сити
1
Иван Лучич
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
4-3-2-1
12
Уорд
15
Лев
44
Хефеле
26
Шиндлер
2
Смит
13
Муй
3
ван Ла Парра
6
Хогг
45
Палмер
10
Качунга
21
Уэллс
4-2-1-3
34
Филдинг
44
Флинт
13
Голбоурн
2
Мэтьюз
32
Магнуссон
8
Смит
7
Пак
15
Фримен
18
Уилбрахам
18
Абрахам
17
Томлин
45
Палмер
8
Биллинг
8
Биллинг
45
Палмер
21
Уэллс
19
Пэйн
19
Пэйн
21
Уэллс
15
Фримен
23
Брайан
23
Брайан
15
Фримен
7
Пак
19
О'Нил
19
О'Нил
7
Пак
18
Уилбрахам
14
Рид
14
Рид
18
Уилбрахам
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Бристоль Сити
33
Гарри Банн
ЦП
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
Главный тренер
Давид Вагнер
1
Иван Лучич
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
33
Гарри Банн
ЦП
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
Остались в запасе
1
Иван Лучич
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Джон Смит'с
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