Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зак Клоу - статистика

Завершил карьеру
8 марта 1995 (31), Манчестер
#20 | Нападающий
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
4
0
0
0
0
Болтон
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Болтон
0 : 4
21.04.2018
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Болтон
0 : 2
10.04.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Дерби Каунти
3 : 0
07.04.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Болтон
0 : 1
03.04.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Лидс
2 : 1
30.03.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Болтон
1 : 0
17.03.2018
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
10.03.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Рединг
1 : 1
06.03.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Болтон
1 : 3
03.03.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Норвич Сити
0 : 0
24.02.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Болтон
1 : 0
20.02.2018
Сандерленд
1' - 90'
17'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
17.02.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Кардифф
2 : 0
13.02.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Болтон
1 : 1
10.02.2018
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Болтон
1 : 0
02.02.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ноттингем Форест
0 : 3
30.01.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
20.01.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
13.01.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Лидс
0 : 0
01.01.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
30.12.2017
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ноттингем Форест
0 : 3
26.12.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Престон
1 : 1
23.12.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бристоль Сити
2 : 1
16.12.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
09.12.2017
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ипсвич Таун
4 : 2
02.12.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
26.11.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
21.11.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
18.11.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
4 : 0
04.11.2017
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рединг
3 : 1
31.10.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Халл Сити
2 : 3
28.10.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Дерби Каунти
2 : 0
15.10.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
30.09.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ноттингем Форест
1 : 3
26.09.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Астон Вилла
2 : 1
23.09.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Сандерленд
0 : 1
12.09.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
09.09.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
26.08.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
19.08.2017
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Барнсли
2 : 1
15.08.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Брентфорд
3 : 4
12.08.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
04.08.2017
Миллуолл
1' - 90'
Главные новости
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
1
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
2
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
1
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+