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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Бирмингем Сити
Болтон - Бирмингем Сити: обзор матча 03 апреля 2018
Болтон
03.04.2018, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
0 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
41'
Л. Юткевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Бирмингем Сити
75'
Желтая карточка
Д. Дэвис
67'
Красная карточка
Ч. Адамс
Желтая карточка
Д. Фланаган
54'
41'
ГОЛ! 0:1!
Л. Юткевич
Пас отдал
Ж. Магома
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
13
Дерик
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Джейсон Лоу
ОП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
3-2-2-3
13
Олнвик
5
Биверс
32
Бурк
20
Фланаган
3
Тэйлор
13
Дерик
16
Вела
20
Хенри
19
Ле Фондре
11
Бакли
10
Амеоби
3-4-1-1
13
Стокдейл
5
Моррисон
2
Колен
6
Дин
17
Ндойе
16
Дэвис
19
Магома
34
Адамс
24
Хота
10
Юткевич
Остались в запасе
Болтон
Бирмингем Сити
33
Марк Ховард
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
Статистика матча Болтон - Бирмингем Сити
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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