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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Престон
Болтон - Престон: обзор матча 03 марта 2018
Болтон
03.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 3
Завершен
Престон
12'
М. Биверс
53'
Т. Баркуйзен
77'
Ш. Магуайр
90+2'
Ш. Магуайр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Престон
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Ш. Магуайр
78'
Желтая карточка
Ш. Магуайр
77'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Магуайр
Пас отдал
К. Робинсон
64'
Желтая карточка
Б. Пирсон
53'
ГОЛ! 1:1!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
К. Робинсон
46'
Желтая карточка
П. Галлахер
45'
+1
Желтая карточка
Г. Каннингэм
Желтая карточка
Ф. Мораиш
36'
Желтая карточка
М. Биверс
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Биверс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
4-4-2
13
Олнвик
33
Робинсон
25
Дерви
31
Уитер
5
Биверс
68
Карачан
15
Прэтли
16
Вела
22
Мораиш
19
Уокер
10
Амеоби
4-4-1
1
Радд
15
Вудс
6
Дэвис
8
Каннингэм
23
Хантингтон
12
Галлахер
8
Брауне
4
Пирсон
29
Баркуйзен
47
Робинсон
Остались в запасе
Болтон
Престон
33
Марк Ховард
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Болтон - Престон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
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