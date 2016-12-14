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    Бен Прингл - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Бен
    Фамилия Прингл
    Команда Престон
    Состав Основной
    Родной город Ньюкасл-апон-Тайн
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 июля 1989 (33 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 10 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.04.2017 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    24.04.2017 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 4:1 Престон (Престон)
    31.01.2017 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 2:0 Престон (Престон)
    21.01.2017 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 2:2 Престон (Престон)
    14.01.2017 Был в запасе Престон (Престон) 2:0 Брайтон (Брайтон & Хов)
    02.01.2017 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:1 Престон (Престон)
    31.12.2016 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    26.12.2016 Был в запасе Престон (Престон) 1:4 Лидс (Лидс)
    17.12.2016 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Престон (Престон)
    14.12.2016 51' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Престон (Престон)
    10.12.2016 76' -90' Престон (Престон) 3:2 Блэкберн (Блэкберн)
    03.12.2016 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:1 Престон (Престон)
    26.11.2016 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    05.11.2016 1' -77' Ротерхэм (Шеффилд) 1:3 Престон (Престон)
    29.10.2016 1' -72' Престон (Престон) 1:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    22.10.2016 1' -73' Норвич Сити (Норвич) 0:1 Престон (Престон)
    19.10.2016 1' -87' Престон (Престон) 3:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    15.10.2016 71' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 2:2 Престон (Престон)
    01.10.2016 Был в запасе Престон (Престон) 2:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    27.09.2016 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:2 Престон (Престон)
    23.09.2016 Был в запасе Престон (Престон) 1:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    17.09.2016 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 5:0 Престон (Престон)
    13.09.2016 Был в запасе Престон (Престон) 3:0 Кардифф (Кардифф)
    10.09.2016 Был в запасе Престон (Престон) 1:2 Барнсли (Барнсли)
    20.08.2016 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:2 Престон (Престон)
    16.08.2016 1' -90' Престон (Престон) 0:1 Дерби Каунти (Дерби)
    86'
    13.08.2016 1' -67' Престон (Престон) 1:2 Фулхэм (Лондон)
    06.08.2016 1' -90' Рединг (Рединг) 1:0 Престон (Престон)
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