Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бен Прингл - статистика

Завершил карьеру
25 июля 1989 (37), Ньюкасл-апон-Тайн
#18 | Полузащитник
175 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Престон
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Престон
1 : 1
29.04.2017
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ньюкасл
4 : 1
24.04.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Кардифф
2 : 0
31.01.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Астон Вилла
2 : 2
21.01.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Престон
2 : 0
14.01.2017
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бертон Альбион
0 : 1
02.01.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Престон
1 : 1
31.12.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Престон
1 : 4
26.12.2016
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бристоль Сити
1 : 2
17.12.2016
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
14.12.2016
Престон
51' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Престон
3 : 2
10.12.2016
Блэкберн
76' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
03.12.2016
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
1 : 1
26.11.2016
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ротерхэм
1 : 3
05.11.2016
Престон
1' - 77'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 2
29.10.2016
Ньюкасл
1' - 72'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Норвич Сити
0 : 1
22.10.2016
Престон
1' - 73'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Престон
3 : 1
19.10.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 87'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Брайтон
2 : 2
15.10.2016
Престон
71' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Престон
2 : 0
01.10.2016
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
27.09.2016
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Престон
1 : 0
23.09.2016
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Брентфорд
5 : 0
17.09.2016
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Престон
3 : 0
13.09.2016
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
1 : 2
10.09.2016
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
20.08.2016
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Престон
0 : 1
16.08.2016
Дерби Каунти
1' - 90'
86'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Престон
1 : 2
13.08.2016
Фулхэм
1' - 67'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Рединг
1 : 0
06.08.2016
Престон
1' - 90'
Главные новости
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
1
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
4
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+