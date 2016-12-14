Бен Прингл - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Прингл
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ньюкасл-апон-Тайн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 1989 (33 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Прингл
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ньюкасл-апон-Тайн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.04.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|24.04.2017
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|4:1
|Престон (Престон)
|31.01.2017
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|2:0
|Престон (Престон)
|21.01.2017
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:2
|Престон (Престон)
|14.01.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|02.01.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:1
|Престон (Престон)
|31.12.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|26.12.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:4
|Лидс (Лидс)
|17.12.2016
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Престон (Престон)
|14.12.2016
|51' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Престон (Престон)
|10.12.2016
|76' -90'
|Престон (Престон)
|3:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|03.12.2016
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:1
|Престон (Престон)
|26.11.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|05.11.2016
|1' -77'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:3
|Престон (Престон)
|29.10.2016
|1' -72'
|Престон (Престон)
|1:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|22.10.2016
|1' -73'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Престон (Престон)
|19.10.2016
|1' -87'
|Престон (Престон)
|3:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|15.10.2016
|71' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|2:2
|Престон (Престон)
|01.10.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|27.09.2016
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:2
|Престон (Престон)
|23.09.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|17.09.2016
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|5:0
|Престон (Престон)
|13.09.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|3:0
|Кардифф (Кардифф)
|10.09.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:2
|Барнсли (Барнсли)
|20.08.2016
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:2
|Престон (Престон)
|16.08.2016
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|86'
|13.08.2016
|1' -67'
|Престон (Престон)
|1:2
|Фулхэм (Лондон)
|06.08.2016
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Престон (Престон)