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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Ротерхэм
Престон - Ротерхэм: обзор матча 29 апреля 2017
Престон
29.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 1
Завершен
Ротерхэм
41'
С. Мэй
9'
Р. Смолвуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Ротерхэм
87'
Замена
А. Белаид
️️️️
Р. Вуд
Замена
С. Макиенок
️️️️
Д. Хагилл
81'
80'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Л. Фреклингтон
73'
Замена
К. Моррис
️️️️
Д. Кларк-Харрис
69'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
Замена
К. Робинсон
️️️️
С. Мэй
65'
Замена
Д. Хорган
️️️️
Т. Баркуйзен
65'
ГОЛ! 1:1!
С. Мэй
Пас отдал
Э. МакГиди
41'
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Смолвуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ПП
24
Стив Мэй
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Ротерхэм
12
Ричард О'Доннелл
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
27
Алекс Брэй
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
4-3-1-2
12
Максвелл
3
Браунинг
3
Сперр
15
Баптисте
23
Хантингтон
14
Джонсон
8
Брауне
29
Баркуйзен
46
МакГиди
9
Хагилл
24
Мэй
4-5-1
12
О'Доннелл
6
Вуд
3
Мэтток
14
Фишер
6
Аджайи
8
Фреклингтон
15
Адейеми
21
Смолвуд
6
Волкс
28
Тейлор
9
Кларк-Харрис
29
Баркуйзен
7
Хорган
7
Хорган
29
Баркуйзен
9
Хагилл
24
Макиенок
24
Макиенок
9
Хагилл
24
Мэй
47
Робинсон
47
Робинсон
24
Мэй
8
Фреклингтон
12
Йетс
12
Йетс
8
Фреклингтон
6
Вуд
26
Белаид
26
Белаид
6
Вуд
9
Кларк-Харрис
9
Моррис
9
Моррис
9
Кларк-Харрис
Остались в запасе
Престон
Ротерхэм
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
45
Лоуренс Билбо
ВР
27
Алекс Брэй
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
Остались в запасе
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
45
Лоуренс Билбо
ВР
27
Алекс Брэй
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Престон - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
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Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
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Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Стадион:
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