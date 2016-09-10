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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Барнсли
Престон - Барнсли: обзор матча 10 сентября 2016
Престон
10.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 2
Завершен
Барнсли
64'
Э. МакГиди
27'
С. Уиннелл
79'
А. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Барнсли
90'
+1
Желтая карточка
А. Дэвис
90'
+1
Замена
К. Кпекава
️️️️
А. Хэммилл
86'
Желтая карточка
Э. Идом
Замена
С. Макиенок
️️️️
И. Дойл
82'
Желтая карточка
Д. Хагилл
81'
79'
ГОЛ! 1:2!
А. Армстронг
Пас отдал
К. Хурихейн
Замена
Д. Джонсон
️️️️
П. Галлахер
77'
65'
Замена
С. Морси
️️️️
С. Уиннелл
ГОЛ! 1:1!
Э. МакГиди
Пас отдал
П. Галлахер
64'
62'
Замена
А. Армстронг
️️️️
Р. Кент
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Т. Сперр
60'
50'
Желтая карточка
М. Робертс
Желтая карточка
Г. Каннингэм
47'
Желтая карточка
Т. Сперр
39'
27'
ГОЛ! 0:1!
С. Уиннелл
Пас отдал
М. Уоткинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
12
Пол Галлахер
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
7
Адам Хэммилл
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Линдегаард
15
Баптисте
5
Кларк
8
Каннингэм
3
Сперр
2
Вермийл
12
Галлахер
19
Уэлш
46
МакГиди
47
Робинсон
9
Дойл
4-3-1-2
17
Дэвис
4
Робертс
3
Уайт
17
Идом
5
МакДональд
7
Хэммилл
14
Хурихейн
4
Сковен
77
Кент
23
Уоткинс
11
Уиннелл
12
Галлахер
14
Джонсон
14
Джонсон
12
Галлахер
9
Дойл
24
Макиенок
24
Макиенок
9
Дойл
3
Сперр
9
Хагилл
9
Хагилл
3
Сперр
7
Хэммилл
42
Кпекава
42
Кпекава
7
Хэммилл
11
Уиннелл
8
Морси
8
Морси
11
Уиннелл
77
Кент
10
Армстронг
10
Армстронг
77
Кент
Остались в запасе
Престон
Барнсли
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Престон - Барнсли
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Дипдэйл
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