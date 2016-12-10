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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Блэкберн
Престон - Блэкберн: обзор матча 10 декабря 2016
Престон
10.12.2016, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 20 тур
3 : 2
Завершен
Блэкберн
18'
Д. Джонсон
31'
Д. Джонсон (П)
80'
К. Робинсон
22'
Д. Грэм
70'
Д. Грэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Блэкберн
Замена
П. Хантингтон
️️️️
К. Робинсон
90'
87'
Замена
Э. Стоукс
️️️️
К. Конвэй
Замена
Т. Сперр
️️️️
М. Вермийл
87'
ГОЛ! 3:2!
К. Робинсон
Пас отдал
Г. Каннингэм
80'
79'
Замена
Г. Грир
️️️️
Ч. Малгрю
Замена
Б. Прингл
️️️️
Д. Хагилл
76'
70'
ГОЛ! 2:2!
Д. Грэм
Пас отдал
Д. Уильямс
60'
Желтая карточка
Б. Маршалл
53'
Замена
М. Эмнес
️️️️
Л. Фини
Желтая карточка
Т. Кларк
52'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Джонсон
31'
30'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
22'
Пенальти не реализован!
Д. Грэм
22'
ГОЛ! 1:1!
Д. Грэм
ГОЛ! 1:0!
Д. Джонсон
Пас отдал
М. Вермийл
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
47
Каллум Робинсон
ЛП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
2
Марник Вермийл
ПП
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
32
Крэйг Конвэй
ЛП
16
Джейсон Лоу
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
24
Лиэм Фини
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
16
Лайам Гримшоу
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
29
Джек Бирн
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
4-4-2
12
Максвелл
15
Баптисте
5
Кларк
3
Райт
8
Каннингэм
47
Робинсон
14
Джонсон
4
Пирсон
2
Вермийл
9
Хагилл
24
Макиенок
3-1-4-2
23
Стил
30
Эванс
33
Уильямс
4
Малгрю
16
Лоу
24
Фини
10
Маршалл
26
Ленихэн
32
Конвэй
20
Галлахер
12
Грэм
2
Вермийл
3
Сперр
3
Сперр
2
Вермийл
47
Робинсон
23
Хантингтон
23
Хантингтон
47
Робинсон
9
Хагилл
18
Прингл
18
Прингл
9
Хагилл
4
Малгрю
3
Грир
3
Грир
4
Малгрю
24
Фини
11
Эмнес
11
Эмнес
24
Фини
32
Конвэй
9
Стоукс
9
Стоукс
32
Конвэй
Остались в запасе
Престон
Блэкберн
1
Андерс Линдегаард
ВР
8
Алан Брауне
ЦП
16
Лайам Гримшоу
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
1
Давид Райя
ВР
29
Джек Бирн
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
8
Алан Брауне
ЦП
16
Лайам Гримшоу
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
29
Джек Бирн
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Престон - Блэкберн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Дипдэйл
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