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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Престон
Брентфорд - Престон: обзор матча 17 сентября 2016
Брентфорд
17.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
5 : 0
Завершен
Престон
34'
С. Хоган
74'
Х. Дин
84'
С. Хоган
86'
К. Хамфри (АГ)
87'
С. Хоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Престон
ГОЛ! 5:0!
С. Хоган
Пас отдал
Л. МакЛед
87'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
К. Хамфри
86'
ГОЛ! 3:0!
С. Хоган
84'
Замена
Д. Кларк
️️️️
С. Кайкай
82'
81'
Желтая карточка
К. Хамфри
77'
Замена
К. Хамфри
️️️️
И. Дойл
Замена
Й. Барбе
️️️️
А. Бьелланд
76'
ГОЛ! 2:0!
Х. Дин
Пас отдал
А. Бьелланд
74'
69'
Замена
С. Макиенок
️️️️
А. Брауне
69'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Д. Хагилл
64'
Желтая карточка
Г. Каннингэм
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Н. Йеннарис
63'
ГОЛ! 1:0!
С. Хоган
Пас отдал
Р. Сойерс
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
14
Роман Сойерс
АП
23
Николас Йеннарис
ПП
11
Салли Кайкай
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
7
Крис Хамфри
ЛП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
4-3-1-2
25
Бентли
6
Дин
15
Иган
6
Бьелланд
2
Колен
18
Вудс
4
МакЛед
23
Йеннарис
14
Сойерс
25
Хоган
11
Кайкай
4-2-1-3
1
Линдегаард
5
Кларк
2
Вермийл
8
Каннингэм
15
Баптисте
12
Галлахер
8
Брауне
46
МакГиди
9
Дойл
9
Хагилл
47
Робинсон
23
Йеннарис
16
МакИкран
16
МакИкран
23
Йеннарис
11
Кайкай
36
Кларк
36
Кларк
11
Кайкай
6
Бьелланд
5
Барбе
5
Барбе
6
Бьелланд
9
Дойл
7
Хамфри
7
Хамфри
9
Дойл
9
Хагилл
14
Джонсон
14
Джонсон
9
Хагилл
8
Брауне
24
Макиенок
24
Макиенок
8
Брауне
Остались в запасе
Брентфорд
Престон
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
12
Крис Максвелл
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Брентфорд - Престон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Гриффин Парк
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