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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Престон
Астон Вилла - Престон: обзор матча 21 января 2017
Астон Вилла
21.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
2 : 2
Завершен
Престон
22'
А. Адома
36'
А. Адома (П)
64'
Д. Хагилл
76'
Д. Хагилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Престон
90'
+5
Желтая карточка
Э. МакГиди
Замена
К. Дэвис
️️️️
Д. Грилиш
90'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
Ж. Амави
88'
78'
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Д. Хагилл
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Х. Лэнсбери
77'
76'
ГОЛ! 2:2!
Д. Хагилл
Пас отдал
Э. МакГиди
68'
Желтая карточка
М. Вермийл
Желтая карточка
Ж. Амави
67'
64'
ГОЛ! 2:1!
Д. Хагилл
Пас отдал
Д. Джонсон
63'
Желтая карточка
Д. Хагилл
60'
Замена
Д. Хорган
️️️️
К. Робинсон
Желтая карточка
А. Адома
41'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Адома
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Адома
Пас отдал
Г. Агбонлахор
22'
19'
Желтая карточка
А. Брауне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ПП
19
Андре Грин
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
16
Лайам Гримшоу
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Джонстон
23
Амави
17
Честер
17
Бэйкер
21
Хаттон
8
Вествуд
37
Адома
23
Лэнсбери
10
Грилиш
11
Агбонлахор
19
Грин
4-3-1-2
12
Максвелл
3
Сперр
5
Кларк
23
Хантингтон
2
Вермийл
12
Галлахер
14
Джонсон
8
Брауне
46
МакГиди
9
Хагилл
47
Робинсон
23
Амави
20
Гарднер
20
Гарднер
23
Амави
23
Лэнсбери
10
Бакуна
10
Бакуна
23
Лэнсбери
10
Грилиш
9
Дэвис
9
Дэвис
10
Грилиш
47
Робинсон
7
Хорган
7
Хорган
47
Робинсон
9
Хагилл
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
9
Хагилл
Остались в запасе
Астон Вилла
Престон
31
Марк Банн
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
16
Лайам Гримшоу
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
16
Лайам Гримшоу
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Астон Вилла - Престон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Вилла Парк
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