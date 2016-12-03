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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Престон
Шеффилд Уэнсдэй - Престон: обзор матча 03 декабря 2016
Шеффилд Уэнсдэй
03.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
2 : 1
Завершен
Престон
9'
Ф. Форестьери
79'
С. Флетчер (П)
82'
И. Дойл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Престон
90'
Красная карточка
Д. Бэкфорд
90'
Красная карточка
И. Дойл
82'
ГОЛ! 2:1!
И. Дойл
81'
Замена
И. Дойл
️️️️
А. Баптисте
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Флетчер
79'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Л. Жоао
74'
Красная карточка
Ф. Форестьери
65'
Желтая карточка
К. Ли
58'
45'
Замена
М. Вермийл
️️️️
Э. МакГиди
45'
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
А. Брауне
Замена
Д. Джонс
️️️️
Г. Ловенс
35'
Замена
У. Бакли
️️️️
Р. Уоллес
27'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Форестьери
Пас отдал
А. Рич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ПП
19
Лукас Жоао
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Алан Брауне
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ПП
47
Каллум Робинсон
ЛФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
3-3-2-2
27
Вествуд
3
Рич
4
Ловенс
12
Лис
5
Хатчинсон
20
Ли
32
Хант
23
Уоллес
10
Беннэн
45
Форестьери
19
Жоао
4-3-1-2
12
Максвелл
5
Кларк
15
Баптисте
3
Райт
8
Каннингэм
14
Джонсон
4
Пирсон
8
Брауне
46
МакГиди
9
Хагилл
47
Робинсон
4
Ловенс
3
Джонс
3
Джонс
4
Ловенс
19
Жоао
26
Флетчер
26
Флетчер
19
Жоао
23
Уоллес
11
Бакли
11
Бакли
23
Уоллес
46
МакГиди
2
Вермийл
2
Вермийл
46
МакГиди
8
Брауне
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
8
Брауне
15
Баптисте
9
Дойл
9
Дойл
15
Баптисте
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Престон
25
Кэмерон Доусон
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Престон
1
1
2
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Хиллсбро
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