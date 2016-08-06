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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Престон
Рединг - Престон: обзор матча 06 августа 2016
Рединг
06.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 0
Завершен
Престон
35'
Д. Свифт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Престон
90'
+5
Желтая карточка
А. Брауне
Замена
Я. Керморган
️️️️
Д. Ракельс
81'
78'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Д. Гарнер
72'
Замена
К. Хамфри
️️️️
Т. Кларк
Замена
К. Хэрриот
️️️️
Г. МакКлири
72'
Замена
Т. Уотсон
️️️️
Д. Обита
66'
59'
Желтая карточка
П. Галлахер
50'
Желтая карточка
Г. Каннингэм
Желтая карточка
Д. Эванс
50'
46'
Замена
А. Брауне
️️️️
Л. Гримшоу
Желтая карточка
П. МакШейн
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Свифт
Пас отдал
Г. МакКлири
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
8
Джои ван ден Берг
ПП
10
Денис Ракельс
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
16
Лайам Гримшоу
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
4
Лайам Келли
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
7
Крис Хамфри
ЛП
8
Алан Брауне
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
2-5-1-2
26
Аль-Хабси
2
Гантер
5
МакШейн
7
Беренс
4
Эванс
21
Обита
19
Уильямс
8
ван ден Берг
8
Свифт
12
МакКлири
10
Ракельс
4-4-2
1
Линдегаард
8
Каннингэм
5
Кларк
3
Райт
23
Хантингтон
16
Гримшоу
12
Галлахер
14
Джонсон
18
Прингл
14
Гарнер
10
Бэкфорд
21
Обита
27
Уотсон
27
Уотсон
21
Обита
12
МакКлири
11
Хэрриот
11
Хэрриот
12
МакКлири
10
Ракельс
29
Керморган
29
Керморган
10
Ракельс
5
Кларк
7
Хамфри
7
Хамфри
5
Кларк
16
Гримшоу
8
Брауне
8
Брауне
16
Гримшоу
14
Гарнер
9
Хагилл
9
Хагилл
14
Гарнер
Остались в запасе
Рединг
Престон
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Рединг - Престон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Мадейски
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