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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Шеффилд Уэнсдэй
Престон - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 31 декабря 2016
Престон
31.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
77'
Г. Каннингэм
90+4'
А. Рич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
А. Рич
Пас отдал
С. Хатчинсон
Замена
А. Брауне
️️️️
Э. МакГиди
89'
Замена
Т. Сперр
️️️️
К. Робинсон
86'
80'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Р. Уоллес
ГОЛ! 1:0!
Г. Каннингэм
Пас отдал
Э. МакГиди
77'
Желтая карточка
Б. Пирсон
75'
73'
Желтая карточка
С. Флетчер
62'
Замена
Д. Хант
️️️️
Л. Палмер
Замена
Д. Хагилл
️️️️
С. Макиенок
60'
45'
Замена
Д. Джонс
️️️️
А. Нухиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ПП
24
Симон Макиенок
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
23
Росс Уоллес
ПП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
28
Моду Сугу
ОП
3
Дэвид Джонс
ЦП
15
Джордж Херст
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
4-3-1-2
12
Максвелл
15
Баптисте
8
Каннингэм
5
Кларк
23
Хантингтон
4
Пирсон
14
Джонсон
12
Галлахер
46
МакГиди
47
Робинсон
24
Макиенок
3-2-3-2
27
Вествуд
36
Пудил
12
Лис
4
Ловенс
3
Рич
5
Хатчинсон
23
Уоллес
2
Палмер
10
Беннэн
26
Флетчер
9
Нухиу
47
Робинсон
3
Сперр
3
Сперр
47
Робинсон
46
МакГиди
8
Брауне
8
Брауне
46
МакГиди
24
Макиенок
9
Хагилл
9
Хагилл
24
Макиенок
2
Палмер
32
Хант
32
Хант
2
Палмер
9
Нухиу
3
Джонс
3
Джонс
9
Нухиу
23
Уоллес
19
Жоао
19
Жоао
23
Уоллес
Остались в запасе
Престон
Шеффилд Уэнсдэй
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
15
Джордж Херст
ЦФ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
28
Моду Сугу
ОП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Остались в запасе
15
Джордж Херст
ЦФ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
28
Моду Сугу
ОП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Престон - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Дипдэйл
Новости команд
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