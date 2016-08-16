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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Дерби Каунти
Престон - Дерби Каунти: обзор матча 16 августа 2016
Престон
16.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
0 : 1
Завершен
Дерби Каунти
87'
К. Форсит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Дерби Каунти
90'
Замена
Д. Бент
️️️️
К. Мартин
89'
Замена
А. Пирс
️️️️
Д. Баттерфилд
Замена
К. Хамфри
️️️️
Л. Гримшоу
88'
87'
ГОЛ! 0:1!
К. Форсит
Пас отдал
У. Хьюз
Желтая карточка
Б. Прингл
86'
Замена
С. Макиенок
️️️️
И. Дойл
85'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Д. Бэкфорд
78'
71'
Замена
А. Камара
️️️️
Т. Инс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
16
Лайам Гримшоу
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
10
Томас Инс
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
7
Крис Хамфри
ЛП
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
3-4-3
1
Линдегаард
5
Кларк
3
Райт
8
Каннингэм
16
Гримшоу
12
Галлахер
18
Прингл
8
Брауне
10
Бэкфорд
47
Робинсон
9
Дойл
4-5-1
33
Карсон
36
Кио
29
Кристи
3
Форсит
5
Шекелл
10
Инс
77
Расселл
19
Баттерфилд
7
Брайсон
19
Хьюз
18
Мартин
16
Гримшоу
7
Хамфри
7
Хамфри
16
Гримшоу
9
Дойл
24
Макиенок
24
Макиенок
9
Дойл
10
Бэкфорд
9
Хагилл
9
Хагилл
10
Бэкфорд
19
Баттерфилд
15
Пирс
15
Пирс
19
Баттерфилд
10
Инс
9
Камара
9
Камара
10
Инс
18
Мартин
10
Бент
10
Бент
18
Мартин
Остались в запасе
Престон
Дерби Каунти
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
13
Ли Грант
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Престон - Дерби Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Дипдэйл
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