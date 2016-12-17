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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Престон
Бристоль Сити - Престон: обзор матча 17 декабря 2016
Бристоль Сити
17.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 2
Завершен
Престон
78'
А. Уилбрахам
21'
С. Макиенок
85'
Д. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Престон
90'
+1
Желтая карточка
Д. Джонсон
90'
Желтая карточка
Б. Пирсон
85'
ГОЛ! 1:2!
Д. Джонсон
Пас отдал
С. Макиенок
84'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
К. Робинсон
80'
Замена
М. Вермийл
️️️️
Э. МакГиди
ГОЛ! 1:1!
А. Уилбрахам
Пас отдал
А. Мэтьюз
78'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Л. Фримен
76'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
Б. Рид
75'
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
М. Пак
64'
45'
Желтая карточка
Э. МакГиди
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Макиенок
Пас отдал
К. Робинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Иван Лучич
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
15
Люк Фримен
АП
14
Бобби Рид
АП
17
Ли Томлин
АП
7
Марлон Пак
ПП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
4
Бен Пирсон
ОП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
47
Каллум Робинсон
ПП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
16
Лайам Гримшоу
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
4-2-3-1
1
Лучич
23
Брайан
44
Флинт
32
Магнуссон
2
Мэтьюз
19
О'Нил
7
Пак
15
Фримен
17
Томлин
14
Рид
18
Абрахам
4-1-3-1-1
12
Максвелл
5
Кларк
15
Баптисте
23
Хантингтон
8
Каннингэм
4
Пирсон
47
Робинсон
14
Джонсон
8
Брауне
46
МакГиди
24
Макиенок
14
Рид
8
Браунхилл
8
Браунхилл
14
Рид
15
Фримен
35
Патерсон
35
Патерсон
15
Фримен
7
Пак
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
7
Пак
46
МакГиди
2
Вермийл
2
Вермийл
46
МакГиди
47
Робинсон
9
Хагилл
9
Хагилл
47
Робинсон
Остались в запасе
Бристоль Сити
Престон
12
Ричард О'Доннелл
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
16
Лайам Гримшоу
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
12
Ричард О'Доннелл
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
16
Лайам Гримшоу
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Бристоль Сити - Престон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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