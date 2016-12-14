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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Престон
Ноттингем Форест - Престон: обзор матча 14 декабря 2016
Ноттингем Форест
14.12.2016, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 1
Завершен
Престон
68'
К. Максвелл (АГ)
45'
С. Макиенок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Престон
90'
Желтая карточка
А. Баптисте
88'
Замена
П. Хантингтон
️️️️
М. Вермийл
78'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
К. Робинсон
Желтая карточка
Д. Воган
77'
Замена
П. Касами
️️️️
Т. Лам
74'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Максвелл
68'
Замена
А. Веллиос
️️️️
Н. Бендтнер
66'
Желтая карточка
Т. Лам
54'
53'
Желтая карточка
А. Брауне
51'
Замена
Б. Прингл
️️️️
Б. Пирсон
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Перки
45'
45'
ГОЛ! 0:1!
С. Макиенок
Пас отдал
Г. Каннингэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
2
Эрик Личай
ЛП
23
Бен Осборн
ЛП
8
Дэвид Воган
АП
20
Илдеберту Перейра
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
7
Джордж Грант
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
18
Бен Прингл
ЦП
16
Лайам Гримшоу
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
3-2-3-1-1
88
Стойкович
3
Лам
5
Миллс
6
Уорролл
24
Перки
2
Кэш
23
Осборн
2
Личай
20
Перейра
8
Воган
32
Бендтнер
3-2-3-2
12
Максвелл
8
Каннингэм
15
Баптисте
3
Райт
5
Кларк
2
Вермийл
8
Брауне
14
Джонсон
4
Пирсон
47
Робинсон
24
Макиенок
24
Перки
2
Траоре
2
Траоре
24
Перки
3
Лам
23
Касами
23
Касами
3
Лам
32
Бендтнер
27
Веллиос
27
Веллиос
32
Бендтнер
2
Вермийл
23
Хантингтон
23
Хантингтон
2
Вермийл
4
Пирсон
18
Прингл
18
Прингл
4
Пирсон
47
Робинсон
9
Хагилл
9
Хагилл
47
Робинсон
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Престон
29
Мустафа Карайол
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
16
Лайам Гримшоу
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
16
Лайам Гримшоу
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Ноттингем Форест - Престон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Сити Граунд
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