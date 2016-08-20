Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Престон
Куинз Парк Рейнджерс - Престон: обзор матча 20 августа 2016
Куинз Парк Рейнджерс
20.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
0 : 2
Завершен
Престон
21'
Д. Бэкфорд
52'
Н. Онуоха (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Престон
87'
Замена
П. Хантингтон
️️️️
К. Хамфри
85'
Желтая карточка
А. Брауне
74'
Замена
А. Брауне
️️️️
П. Галлахер
73'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Д. Бэкфорд
Замена
Н. Эль-Хайяти
️️️️
Й. Нгбакото
69'
58'
Желтая карточка
Д. Уэлш
Замена
К. Вашингтон
️️️️
К. Хенри
55'
52'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Н. Онуоха
Желтая карточка
Д. Перч
45'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бэкфорд
Пас отдал
П. Галлахер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
9
Тьяррон Чери
АП
20
Карл Хенри
ПП
7
Йени Нгбакото
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
7
Крис Хамфри
ЛП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
4-3-2-1
12
Смитис
21
Бидуэлл
5
Онуоха
24
Перч
29
Колкер
21
Луонго
24
Кузинс
20
Хенри
9
Чери
7
Нгбакото
91
Полтер
4-4-2
1
Линдегаард
5
Кларк
3
Райт
3
Сперр
8
Каннингэм
12
Галлахер
14
Джонсон
19
Уэлш
7
Хамфри
10
Бэкфорд
47
Робинсон
7
Нгбакото
19
Эль-Хайяти
19
Эль-Хайяти
7
Нгбакото
20
Хенри
14
Вашингтон
14
Вашингтон
20
Хенри
7
Хамфри
23
Хантингтон
23
Хантингтон
7
Хамфри
12
Галлахер
8
Брауне
8
Брауне
12
Галлахер
10
Бэкфорд
9
Хагилл
9
Хагилл
10
Бэкфорд
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Престон
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
12
Крис Максвелл
ВР
18
Бен Прингл
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
18
Бен Прингл
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Престон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Престон
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+