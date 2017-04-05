Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марк Торрехон - статистика

Завершил карьеру
18 февраля 1986 (40)
#3 | Защитник
187 см | 85 кг
Испания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрайбург
12
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
0 : 1
05.04.2017
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
2 : 5
01.04.2017
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
1 : 1
18.03.2017
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
1 : 2
05.03.2017
Фрайбург
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
0 : 3
25.02.2017
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Гамбург
2 : 2
18.02.2017
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фрайбург
2 : 1
12.02.2017
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
2 : 1
29.01.2017
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
1 : 2
20.01.2017
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ингольштадт
1 : 2
21.12.2016
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
1 : 1
17.12.2016
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
1 : 0
10.12.2016
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Байер
1 : 1
03.12.2016
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Фрайбург
1 : 4
25.11.2016
РБ Лейпциг
1' - 45'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
4 : 2
19.11.2016
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фрайбург
0 : 3
05.11.2016
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вердер
1 : 3
29.10.2016
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Фрайбург
2 : 1
22.10.2016
Аугсбург
16' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
2 : 1
15.10.2016
Фрайбург
1' - 90'
65'
Главные новости
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
10
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» благодаря голу на 91-й минуте
20:25
96
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
19:41
В «ПСЖ» выбрали двух кандидатов для продвижения на «Золотой мяч»
19:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+