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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Фрайбург
Майнц - Фрайбург: обзор матча 19 ноября 2016
Майнц
19.11.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
4 : 2
Завершен
Фрайбург
15'
Н. Бунгерт
20'
Ю. Малли (П)
82'
Ш. Белл
90+5'
К. Онисиво
67'
В. Грифо
85'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Фрайбург
ГОЛ! 4:2!
К. Онисиво
Пас отдал
Х. Самперио
90'
+5
Замена
Х. Самперио
️️️️
Ю. Малли
90'
+4
Замена
Л. Балогун
️️️️
Д. Кордоба
90'
+1
Желтая карточка
Д. Бросински
88'
88'
Желтая карточка
В. Грифо
85'
ГОЛ! 3:2!
Н. Петерсен
83'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Ф. Нидерлехнер
ГОЛ! 3:1!
Ш. Белл
Пас отдал
Ю. Малли
82'
80'
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
Й. Ференбах
Замена
А. Рамальо
️️️️
П. де Бласис
76'
67'
ГОЛ! 2:1!
В. Грифо
Пас отдал
Ф. Нидерлехнер
Желтая карточка
К. Онисиво
65'
Желтая карточка
Ф. Фрай
57'
Желтая карточка
Ш. Белл
37'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ю. Малли
20'
19'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
15'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Филипп
ГОЛ! 1:0!
Н. Бунгерт
Пас отдал
Ю. Малли
15'
1'
Желтая карточка
Ф. Нидерлехнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
10
Юнус Малли
АП
20
Фабиан Фрай
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ПП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Майнц
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
23
Юлиан Шустер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Лоссль
2
Донати
16
Белл
26
Бунгерт
18
Бросински
5
Гбамен
20
Фрай
10
Малли
9
Кордоба
8
де Бласис
9
Онисиво
4-1-2-1-2
1
Шволов
15
Штенцель
3
Торрехон
2
Сеюнджу
19
Ференбах
27
Хефлер
8
Франтц
6
Абраши
32
Грифо
7
Нидерлехнер
26
Филипп
9
Кордоба
27
Балогун
27
Балогун
9
Кордоба
8
де Бласис
5
Рамальо
5
Рамальо
8
де Бласис
10
Малли
29
Самперио
29
Самперио
10
Малли
19
Ференбах
17
Дели
17
Дели
19
Ференбах
7
Нидерлехнер
19
Хаберер
19
Хаберер
7
Нидерлехнер
26
Филипп
18
Петерсен
18
Петерсен
26
Филипп
Остались в запасе
Майнц
Фрайбург
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Мартин Шмидт
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Майнц - Фрайбург
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Иттрих
(Гамбург)
Стадион:
Мева Арена
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