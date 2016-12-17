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Расписание матчей
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Шальке-04 - Фрайбург
Шальке-04 - Фрайбург: обзор матча 17 декабря 2016
Шальке-04
17.12.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
74'
Е. Коноплянка
64'
Ф. Нидерлехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Фрайбург
Замена
Б. Текпетей
️️️️
М. Майер
87'
83'
Замена
О. Булут
️️️️
Ф. Нидерлехнер
79'
Замена
А. Абраши
️️️️
П. Штенцель
ГОЛ! 1:1!
Е. Коноплянка
Пас отдал
А. Рахман Баба
74'
Замена
Д. Авдияй
️️️️
Ф. Резе
68'
64'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Я. Хаберер
63'
Замена
М. Филипп
️️️️
Л. Кюблер
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
Й. Гайс
59'
Желтая карточка
Й. Гайс
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
23
Юлиан Шустер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
37
Бернард Текпетей
ПВ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
6
Амир Абраши
ЦП
6
Онур Булут
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
3-4-3
1
Ферманн
23
Колашинац
6
Керер
5
Хеведес
18
Шепф
27
Горецка
6
Бенталеб
30
Гайс
22
Коноплянка
7
Майер
11
Резе
3-2-3-1-1
1
Шволов
17
Кюблер
5
Гульде
2
Сеюнджу
15
Штенцель
30
Гюнтер
23
Шустер
19
Хаберер
8
Франтц
32
Грифо
7
Нидерлехнер
11
Резе
10
Авдияй
10
Авдияй
11
Резе
7
Майер
37
Текпетей
37
Текпетей
7
Майер
30
Гайс
21
Баба
21
Баба
30
Гайс
15
Штенцель
6
Абраши
6
Абраши
15
Штенцель
7
Нидерлехнер
6
Булут
6
Булут
7
Нидерлехнер
17
Кюблер
26
Филипп
26
Филипп
17
Кюблер
Остались в запасе
Шальке-04
Фрайбург
1
Александр Нюбель
ВР
5
Фил Нойман
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
5
Фил Нойман
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Шальке-04 - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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