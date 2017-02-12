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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Кельн
Фрайбург - Кельн: обзор матча 12 февраля 2017
Фрайбург
12.02.2017, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Кельн
32'
В. Грифо
77'
М. Филипп
39'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Кельн
Замена
А. Игньевски
️️️️
В. Грифо
90'
+1
84'
Желтая карточка
Й. Хектор
82'
Замена
С. Цоллер
️️️️
Л. Биттенкурт
ГОЛ! 2:1!
М. Филипп
77'
Замена
Ю. Шустер
️️️️
М. Франтц
68'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Ф. Нидерлехнер
56'
Желтая карточка
Я. Хаберер
53'
39'
ГОЛ! 1:1!
А. Модест
33'
Замена
К. Клеменс
️️️️
М. Хегер
ГОЛ! 1:0!
В. Грифо
Пас отдал
К. Гюнтер
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ПП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
4
Фредерик Соренсен
ПП
10
Юя Осако
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
6
Онур Булут
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Шволов
30
Гюнтер
2
Сеюнджу
3
Торрехон
17
Кюблер
27
Хефлер
19
Хаберер
8
Франтц
26
Филипп
32
Грифо
7
Нидерлехнер
4-1-2-1-2
18
Кесслер
3
Суботич
3
Хайнц
5
Марох
14
Хектор
6
Хегер
4
Соренсен
34
Рауш
32
Биттенкурт
27
Модест
10
Осако
32
Грифо
22
Игньевски
22
Игньевски
32
Грифо
8
Франтц
23
Шустер
23
Шустер
8
Франтц
7
Нидерлехнер
18
Петерсен
18
Петерсен
7
Нидерлехнер
6
Хегер
17
Клеменс
17
Клеменс
6
Хегер
32
Биттенкурт
6
Цоллер
6
Цоллер
32
Биттенкурт
Остались в запасе
Фрайбург
Кельн
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
6
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
10
Марсель Хартель
АП
28
Свен Мюллер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
6
Онур Булут
ПП
Остались в запасе
10
Марсель Хартель
АП
28
Свен Мюллер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Фрайбург - Кельн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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