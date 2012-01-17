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Ноа
Саша Зделар
Новости
€ 2,50 млн
Саша Зделар - новости
Ноа
20 марта 1995 (31), Белград
#14 | Полузащитник
184 см
Сербия
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Трансферы
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
13 сентября
2
Экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита» Зделар подписал контракт с новым клубом
29 января
1
Зделар назвал главное различие между Москвой и Петербургом
17 января
Зделар объяснил, почему «Зенит» не стал чемпионом в прошлом году
17 января
1
Зделар заявил о существенном недочете в работе Семака: «Поэтому «Зенит» не стал чемпионом»
17 января
12
Выступавший за ЦСКА и «Зенит» Зделар определил лучший клуб России
15 января
1
Зделар пожаловался на «Зенит»: «Я хотел остаться»
13 января
5
В «Зените» объяснили расторжение контракта со Зделаром
2025.08.29 14:46
2
Фото
«Зенит» объявил об уходе игрока, которого купил полгода назад
2025.08.29 12:39
18
Полузащитник «Зенита» ведет переговоры с клубом из Турции
2025.08.05 19:42
9
Три игрока «Зенита» не заявлены на сезон
2025.07.20 13:30
8
Семак рассказал о состоянии здоровья Мостового и Зделара
2025.07.06 22:55
1
Опорником «Зенита» заинтересовались на Ближнем Востоке
2025.06.20 14:12
Зделар заявил, что РПЛ – в топ-5 лиг Европы
2025.04.25 07:55
1
Зделар описал тренерский стиль Семака
2025.04.24 23:37
1
Зделар ответил, в чем «Зенит» превосходит ЦСКА
2025.04.23 21:38
3
Николич рассказал, почему спокойно отпустил Зделара в «Зенит»
2025.03.31 23:46
1
В ЦСКА прокомментировали недружественные слова Зделара после трансфера в «Зенит»
2025.03.05 14:44
3
Гайич рад, что Зделар ушел из ЦСКА в «Зенит»
2025.03.02 11:47
2
Зделар отреагировал на уничижительные слова Семака в свой адрес
2025.03.02 11:14
5
Зделар – после ничьей «Зенита» с ЦСКА: «Мы показали менталитет победителя»
2025.03.01 23:23
17
Зделар: «Еще в ЦСКА я думал, что «Зенит» – лучший клуб России»
2025.03.01 20:00
4
Зделар рассказал, как ему игралось против ЦСКА
2025.03.01 19:02
1
Реакция Гинера на трансфер Зделара из ЦСКА в «Зенит»
2025.02.27 15:30
Бабаев высказался об уходе игроков ЦСКА к конкурентам
2025.02.27 12:48
5
В ЦСКА отреагировали на слухи, что «Зенит» зарегистрировал Зделара, нарушив регламент
2025.02.26 20:20
3
ЦСКА нашел замену Зделару
2025.02.26 08:20
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Семшов раскритиковал «Зенит» за зимний трансфер
2025.02.25 15:15
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Бабаев объяснил продажу Зделара в «Зенит»
2025.02.25 13:26
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Зделар: «Сразу сказал, что хочу перейти в такой большой клуб, как «Зенит»
2025.02.24 19:56
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