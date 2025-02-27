Бабаев высказался об уходе игроков ЦСКА к конкурентам

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что ситуация с возможным уходом игроков к прямым конкурентам изменилась.
– Зимой из ЦСКА перешли Илья Помазун в «Спартак», Саша Зделар – в «Зенит». Можно ли сказать, что запрет на прямые переходы футболистов армейского клуба к конкурентам уже в прошлом?
– Наверное, сейчас нет такой категоричности, которая была 10 лет назад. Мир меняется, меняется отношение ко всему этому. С другой стороны, не могу сказать, что уходили футболисты, которые действительно являются легендами клуба и на протяжении длительного времени были в команде.
Кейс Марио Фернандеса стоит особняком, потому что он перешел не от нас напрямую – это совсем другая история, которую все хорошо знают. Но что касается Медины, Карраскаля, Помазуна, Зделара, то в первую очередь важно понять, что футболисты проявляли желание эти трансферы осуществить.
- «Спартак» приобрел 28-летнего вратаря Илью Помазуна у ЦСКА за 1,2 миллиона евро.
- «Зенит» выкупил у красно-синих 29-летнего полузащитника Сашу Зделара за 1,3 миллиона евро.