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Бабаев высказался об уходе игроков ЦСКА к конкурентам

Сегодня, 12:48
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что ситуация с возможным уходом игроков к прямым конкурентам изменилась.

– Зимой из ЦСКА перешли Илья Помазун в «Спартак», Саша Зделар – в «Зенит». Можно ли сказать, что запрет на прямые переходы футболистов армейского клуба к конкурентам уже в прошлом?

– Наверное, сейчас нет такой категоричности, которая была 10 лет назад. Мир меняется, меняется отношение ко всему этому. С другой стороны, не могу сказать, что уходили футболисты, которые действительно являются легендами клуба и на протяжении длительного времени были в команде.

Кейс Марио Фернандеса стоит особняком, потому что он перешел не от нас напрямую – это совсем другая история, которую все хорошо знают. Но что касается Медины, Карраскаля, Помазуна, Зделара, то в первую очередь важно понять, что футболисты проявляли желание эти трансферы осуществить.

  • «Спартак» приобрел 28-летнего вратаря Илью Помазуна у ЦСКА за 1,2 миллиона евро.
  • «Зенит» выкупил у красно-синих 29-летнего полузащитника Сашу Зделара за 1,3 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Помазун Илья Зделар Саша Бабаев Роман
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Комментарии (1)
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BRO_football
1740651637
ЦСКА нужны деньги. Любые деньги. Откуда угодно. Поэтому запрет на переход футболистам к прямым конкурентам убрали.
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