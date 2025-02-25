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Семшов раскритиковал «Зенит» за зимний трансфер

Игорь Семшов остался недоволен решением «Зенита» выкупить полузащитника ЦСКА Сашу Зделара.

«Трансфер Зделара в «Зенит» стал для меня удивительным. У питерцев есть на позиции футболисты, которые сильнее.

С другой стороны, «Зенит» страховался и брал футболиста на случай, если кто-то выпадет из пары Барриоса и Вендела.

Зделар перешeл в клуб, который котируется чуть выше ЦСКА. У «Зенита» более стабильно по составу и по тому, за что команда борется.

Многие удивились трансферу Зделара. В данной ситуации было бы правильнее, если бы взяли для подстраховки российского футболиста или подтянули своего из академии.

Мы постоянно берeм легионеров – у нас уже засилье. Когда же мы будем развивать российских футболистов? А потом говорят, что не умеем работать с молодeжью. А как работать, если большинству клубов проще купить, чем воспитать?

Одно дело брать Луиса Энрике, который будет играть в стартовом составе. Другое – брать Зделара, который будет начинать со скамейки», – сказал Семшов.

  • 29-летний Зделар провел за ЦСКА 96 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
  • Сообщалось, что «Зенит» заплатил армейцам 1,3+0,4 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»

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