Опорником «Зенита» заинтересовались на Ближнем Востоке

К опорному полузащитнику «Зенита» Саше Зделару проявляют интерес клубы с Ближнего Востока. Пока они не делали конкретных предложений по игроку, но он пользуется спросом на трансферном рынке.

Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего серба в 3,5 миллиона евро.

Контракт хавбека с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года.

Зделар перешел в петербургский клуб в феврале из ЦСКА за 1,3 миллиона евро.

В минувшем сезоне он провел 23 матча за красно-синих, в которых отметился 2 голевыми передачами, а затем 7 встреч в составе «Зенита».