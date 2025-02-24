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Зделар – о предстоящем матче с ЦСКА: «Отдам все за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар высказался о предстоящем матче с ЦСКА.

  • Сумма трансфера Зделара в петербургский клуб из ЦСКА, по данным Transfermarkt, составила 1,3 миллиона евро без учета бонусов.
  • 29-летний хавбек провел в этом сезоне 21 матч за московскую команду, отдал 1 голевую передачу.
  • Зделар может дебютировать за «Зенит» 1 марта в матче против ЦСКА.

– Первый же матч весной «Зенит» сыграет с ЦСКА. Для вас это хорошо или не очень?

– Я отыграл в ЦСКА два с половиной года. Очень уважаю этот клуб, всю команду. Но теперь я в «Зените» и постараюсь сделать всe, чтобы мы выиграли. Конечно, играть против бывших своих ребят будет непросто – это мои друзья, с которыми расстался буквально несколько дней назад. Но если выйду в этом матче, то на поле отдам всe за «Зенит».

– Традиционный в таких случаях вопрос – матч с ЦСКА будет для вас особым?

– Обычным его не назовешь. Против нас будут играть ребята, которых, как уже сказал, прекрасно знаю. И совершенно точно 1 марта будет интересно.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (1)
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Номэд
1740405769
Сделает всё, что бы лавка блестела, как у кота яйца.
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