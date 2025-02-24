Зделар – о предстоящем матче с ЦСКА: «Отдам все за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар высказался о предстоящем матче с ЦСКА.

Сумма трансфера Зделара в петербургский клуб из ЦСКА, по данным Transfermarkt, составила 1,3 миллиона евро без учета бонусов.

29-летний хавбек провел в этом сезоне 21 матч за московскую команду, отдал 1 голевую передачу.

Зделар может дебютировать за «Зенит» 1 марта в матче против ЦСКА.

– Первый же матч весной «Зенит» сыграет с ЦСКА. Для вас это хорошо или не очень?

– Я отыграл в ЦСКА два с половиной года. Очень уважаю этот клуб, всю команду. Но теперь я в «Зените» и постараюсь сделать всe, чтобы мы выиграли. Конечно, играть против бывших своих ребят будет непросто – это мои друзья, с которыми расстался буквально несколько дней назад. Но если выйду в этом матче, то на поле отдам всe за «Зенит».

– Традиционный в таких случаях вопрос – матч с ЦСКА будет для вас особым?

– Обычным его не назовешь. Против нас будут играть ребята, которых, как уже сказал, прекрасно знаю. И совершенно точно 1 марта будет интересно.