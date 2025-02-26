ЦСКА нашел замену Зделару

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что команда ищет игрока на позицию опорного полузащитника после перехода Саши Зделара в «Зенит».
– Возможно было успеть найти замену Зделару? Или работа над этим ведется и сейчас?
– Сейчас это возможно только в случае со свободными агентами, плюс то, что позволяет регламент статусу и трансферам. Когда в последние дни трансферного окна поступает предложение, оперативно найти качественную и адекватную замену достаточно сложно. Считаю, что те ребята, которые могут на этой позиции сыграть, достойно сделают свою работу.
– Вы сейчас работаете над тем, чтобы найти замену Зделару?
– Предпринимаются определенные попытки, мониторинг. Но, так как речь идет об очень ограниченном количестве опций в связи с тем, что, повторюсь, доступны только свободные агенты, у которых контракт истек в течение регистрационного окна, сделать это будет непросто. Таких футболистов немного.
Бабаев подтвердил возможность перехода в ЦСКА хавбека «Ривер Плейта» Родриго Вильягры. Существует вероятность, что полузащитник сможет присоединиться к москвичам даже после закрытия трансферного окна в России, поскольку он заранее подписал соглашение о расторжении своего контракта с аргентинским клубом и является свободным агентом.
– Переход Вильягры возможен?
– Он действительно есть в расширенном списке. Больше пока сказать не могу.
– С точки зрения регламента этот переход возможен?
– Насколько мне известно, да. Но давайте наберемся терпения и посмотрим, как будут развиваться события.
- Сумма трансфера Зделара в «Зенит» из ЦСКА, по данным Transfermarkt, составила 1,3 миллиона евро без учета бонусов.
- 29-летний хавбек провел в этом сезоне 21 матч за московскую команду, отдал 1 голевую передачу.
- 24-летний Родриго Вильягра провел в прошлом году 35 матчей за «Ривер Плейт», отдал 1 передачу.
- Transermarkt оценивает его стоимость в 5,5 миллиона евро.