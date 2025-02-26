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ЦСКА нашел замену Зделару

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что команда ищет игрока на позицию опорного полузащитника после перехода Саши Зделара в «Зенит».

– Возможно было успеть найти замену Зделару? Или работа над этим ведется и сейчас?

– Сейчас это возможно только в случае со свободными агентами, плюс то, что позволяет регламент статусу и трансферам. Когда в последние дни трансферного окна поступает предложение, оперативно найти качественную и адекватную замену достаточно сложно. Считаю, что те ребята, которые могут на этой позиции сыграть, достойно сделают свою работу.

– Вы сейчас работаете над тем, чтобы найти замену Зделару?

– Предпринимаются определенные попытки, мониторинг. Но, так как речь идет об очень ограниченном количестве опций в связи с тем, что, повторюсь, доступны только свободные агенты, у которых контракт истек в течение регистрационного окна, сделать это будет непросто. Таких футболистов немного.

Бабаев подтвердил возможность перехода в ЦСКА хавбека «Ривер Плейта» Родриго Вильягры. Существует вероятность, что полузащитник сможет присоединиться к москвичам даже после закрытия трансферного окна в России, поскольку он заранее подписал соглашение о расторжении своего контракта с аргентинским клубом и является свободным агентом.

– Переход Вильягры возможен?

– Он действительно есть в расширенном списке. Больше пока сказать не могу.

– С точки зрения регламента этот переход возможен?

– Насколько мне известно, да. Но давайте наберемся терпения и посмотрим, как будут развиваться события.

  • Сумма трансфера Зделара в «Зенит» из ЦСКА, по данным Transfermarkt, составила 1,3 миллиона евро без учета бонусов.
  • 29-летний хавбек провел в этом сезоне 21 матч за московскую команду, отдал 1 голевую передачу.
  • 24-летний Родриго Вильягра провел в прошлом году 35 матчей за «Ривер Плейт», отдал 1 передачу.
  • Transermarkt оценивает его стоимость в 5,5 миллиона евро.

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Источник: Sport24

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Комментарии (2)
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Борис34684
1740551891
Чего только не придумаешь в настоящее время, что бы подписать игрока.
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Skull_Boy
1740551965
Вам не опорник нужен, а box-to-box
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