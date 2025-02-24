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  • Зделар: «Сразу сказал, что хочу перейти в такой большой клуб, как «Зенит»

Зделар: «Сразу сказал, что хочу перейти в такой большой клуб, как «Зенит»

Новичок «Зенита» Саша Зделар высказался о трансфере.

  • Сумма трансфера Зделара в петербургский клуб из ЦСКА, по данным Transfermarkt, составила 1,3 миллиона евро без учета бонусов.
  • 29-летний хавбек провел в этом сезоне 21 матч за московскую команду, отдал 1 голевую передачу.
  • Зделар может дебютировать за «Зенит» 1 марта в матче против ЦСКА.

«Узнал через своего представителя, что «Зенит» заинтересован во мне. Сразу сказал, что хотел бы перейти в такой большой клуб. Потом, насколько я понял были довольно долгие переговоры между клубами.

Всe окончательно решалось в последний момент, поэтому немного нервничал. Мне кажется, в такой ситуации это нормально для любого человека. Но главное, что все хорошо закончилось. С учетом ситуации, считаю, что мне повезло.

Первый матч против ЦСКА? Я отыграл в ЦСКА два с половиной года. Очень уважаю этот клуб, всю команду. Конечно, играть против них будет непросто – это мои друзья. Обычным этот матч не назовешь», – сказал серб.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (2)
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FCSpartakM
1740421051
А ЦСКА не большой клуб?
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erybov1965
1740421198
"Сразу сказал, что хотел бы перейти в такой "большой контракт",ой т.е. клуб. Извините,я русский плохо знаю,уважаю клуб ЦСКА,но Зенит уважаю больше,на столько больше,на сколько больше контракт".Зачем они это говорят,как буд-то их заставляют изображать приличие,лучше бы не говорил на эту тему.Она и так понятна всем.
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