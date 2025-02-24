Зделар: «Сразу сказал, что хочу перейти в такой большой клуб, как «Зенит»

Новичок «Зенита» Саша Зделар высказался о трансфере.

Сумма трансфера Зделара в петербургский клуб из ЦСКА, по данным Transfermarkt, составила 1,3 миллиона евро без учета бонусов.

29-летний хавбек провел в этом сезоне 21 матч за московскую команду, отдал 1 голевую передачу.

Зделар может дебютировать за «Зенит» 1 марта в матче против ЦСКА.

«Узнал через своего представителя, что «Зенит» заинтересован во мне. Сразу сказал, что хотел бы перейти в такой большой клуб. Потом, насколько я понял были довольно долгие переговоры между клубами.

Всe окончательно решалось в последний момент, поэтому немного нервничал. Мне кажется, в такой ситуации это нормально для любого человека. Но главное, что все хорошо закончилось. С учетом ситуации, считаю, что мне повезло.

Первый матч против ЦСКА? Я отыграл в ЦСКА два с половиной года. Очень уважаю этот клуб, всю команду. Конечно, играть против них будет непросто – это мои друзья. Обычным этот матч не назовешь», – сказал серб.