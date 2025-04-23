Зделар ответил, в чем «Зенит» превосходит ЦСКА

Полузащитник Саша Зделар сравнил «Зенит» и ЦСКА.

В феврале футболист перешел в петербургский клуб за 1,3+0,4 миллиона евро.

В составе армейцев он провел 96 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

– Что есть у «Зенита», чего нет у ЦСКА?

– У «Зенита» база лучше, она новая, а у ЦСКА – старая.

Я играл во многих командах и мне повезло, что я играл в хороших командах. Разница между клубами в организации.

Когда ты видишь всe, что делает «Зенит», ты понимаешь, почему это лучший клуб.