Зделар описал тренерский стиль Семака

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар высказался о тренерском стиле Сергея Семака.

«Семак очень спокоен как тренер. Я ещe не видел, чтобы он прессинговал игроков. Он со всеми разговаривает спокойно, нормально, чтобы все поняли, что тренер хочет видеть на поле.

Есть игроки, которые это понимают, а есть те, кто нет. У меня есть опыт, мне уже 30 лет. Когда тренер говорит, я точно знаю, что и как надо делать, на меня не надо кричать. А есть такие игроки, на которых нужно немножко повысить голос», – сказал Зделар.