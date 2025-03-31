Николич рассказал, почему спокойно отпустил Зделара в «Зенит»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал переход Саши Зделара в «Зенит».

– Насколько критична для ЦСКА была продажа Зделара?

– Не критична, это было ожидаемо.

– Вы удивились тому, что «Зенит» заинтересовался Зделаром?

– Нет. В первую очередь, я уважаю каждого футболиста. Уважаю каждого тренера и каждого футболиста. И Зделара тоже, у него хорошая карьера. Он такой, какой есть.

Он просто опорник, который бегает много, отбирает. Хороший футболист, но его эра в ЦСКА потихоньку подходила к концу. Мы это знали и в открытую говорили, никакого секрета не было.

– Одно дело летом, другое дело – в последний день трансферного окна.

– Я без проблем согласился с этим, потому что, в первую очередь, мы этого ожидали. Во-вторых, у него появилась хорошая возможность заработать и играть в «Зените». И мы на такое были готовы.