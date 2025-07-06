Семак рассказал о состоянии здоровья Мостового и Зделара

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ход восстановления полузащитников Саши Зделара и Андрея Мостового.

– В каком состоянии находятся Мостовой и Зделар? Когда они вернутся в строй?

– Мостовой заболел, сейчас начинает тренироваться, сегодня провел первую тренировку.

Зделар тренируется в индивидуальном режиме. Пока он не готов к общим тренировкам. Посмотрим, насколько быстро он решит свои проблемы.