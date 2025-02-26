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  • В ЦСКА отреагировали на слухи, что «Зенит» зарегистрировал Зделара, нарушив регламент

В ЦСКА отреагировали на слухи, что «Зенит» зарегистрировал Зделара, нарушив регламент

26 февраля 2025, 20:20
3

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы о трансфере Саши Зделара в «Зенит».

– Я правильно понимаю, что это трансфер, за который вы получили деньги? Он не свободным агентом перешел?

– Не свободным.

– Есть мнение, что если бы трансфер не завершили, его не заявили, то все равно в течение двух недель он перешел бы на правах свободного агента.

– Нет, это не так.

– Это невозможно?

– Нет конечно.

– Просто в силу того, что это было, когда вы его зарегистрировали в системе РФС, трансфером по передаче прав.

– Да, совершенно верно. Просто была определенная техническая накладка, не все успели сделать вовремя, но при этом не совсем так, как некоторые поспешили сообщить о том, что были допущены злостные нарушения со стороны «Зенита».

– А злостные нарушения – это вы что имеете в виду?

– Я не знаю.

– Просто в 23:58 в системе РФС была [регистрация], и, насколько я понимаю, «Зенит» стал регистрировать в 00:03 в системе РПЛ, а соревнование проводит РПЛ.

– Да, но тем не менее формуляр, если по-простому выражаясь, был уже обозначен.

Даже есть международная практика, когда не успевают внести все необходимые документы, но, условно говоря, создали уже... назовем это неким «трансферным окном в окне», то есть окошко в системе, которое там формируется.

– То есть вы не видите проблем с точки зрения подведения итогов соревнования, если какой-либо клуб оспорит итоги соревнований в силу того, что Зделар заявлен за «Зенит» неправильно?

– Невозможно. Все было сделано в рамках регламентирующих документов, просто, к сожалению, не все успели. Но и в международной практике много подобных прецедентов.

  • 29-летний Зделар провел за ЦСКА 96 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
  • Сообщалось, что «Зенит» заплатил армейцам 1,3+0,4 миллиона евро.

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Источник: «Футбольный биги»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Зделар Саша Бабаев Роман
Комментарии (3)
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...короче
1740593585
..."Здесь мы играем, тут не играем, здесь рыбу заворачивали"(с)...
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BRO_football
1740595153
Да чё вы там не успели? Трансферное окно не один день длится. Зачем тянули до последнего?
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FCSpartakM
1740596057
непонятно, что там в питере настолько болваны сидят что ли.
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