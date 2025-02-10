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Армения. Премьер-лига
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Ноа
Саша Зделар
Статистика
€ 2,50 млн
Саша Зделар - статистика
Ноа
20 марта 1995 (31), Белград
#14 | Полузащитник
184 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, Матч за 3-е место
ЦСКА
1 : 2
10.02.2025
Краснодар
1' - 62'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Зенит
2 : 2
04.02.2025
ЦСКА
1' - 79'
43'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
ЦСКА
1 : 0
31.01.2025
Ростов
1' - 46'
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