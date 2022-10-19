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    Саша Зделар - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Саша
    Фамилия Зделар
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 марта 1995 (27 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' ЦСКА 4:0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 19 тур
    05.03.2023 71' - 90' Сочи 2:0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 18 тур
    28.02.2023 69' - 90' Краснодар 1:0 ЦСКА Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    23.02.2023 Был в запасе ЦСКА 3:0 Краснодар Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    19.02.2023 46' - 90' ЦСКА 0:2 Рубин Товарищеские матчи
    15.02.2023 Был в запасе ЦСКА 2:1 Динамо Товарищеские матчи
    11.02.2023 46' - 90' ЦСКА 1:1 Ахмат Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.02.2023 69' -90' Краснодар (Краснодар) 1:0 ЦСКА (Москва)
    23.02.2023 Был в запасе ЦСКА (Москва) 3:0 Краснодар (Краснодар)
    26.11.2022 1' -90' Сочи (Сочи) 1:2 ЦСКА (Москва)
    22.11.2022 1' -86' Урал (Екатеринбург) 0:0
    (5:4)п    		 ЦСКА (Москва)
    84'
    19.10.2022 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:1 Торпедо (Москва)
    77'
    28.09.2022 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:1 Сочи (Сочи)
    14.09.2022 Был в запасе ЦСКА (Москва) 2:1 Урал (Екатеринбург)
    31.08.2022 1' -90' Торпедо (Москва) 0:2 ЦСКА (Москва)
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