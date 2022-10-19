Саша Зделар - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Саша
|Фамилия
|Зделар
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Саша
|Фамилия
|Зделар
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|4:0
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|05.03.2023
|71' - 90'
|Сочи
|2:0
|ЦСКА
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|28.02.2023
|69' - 90'
|Краснодар
|1:0
|ЦСКА
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|23.02.2023
|Был в запасе
|ЦСКА
|3:0
|Краснодар
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|19.02.2023
|46' - 90'
|ЦСКА
|0:2
|Рубин
|Товарищеские матчи
|15.02.2023
|Был в запасе
|ЦСКА
|2:1
|Динамо
|Товарищеские матчи
|11.02.2023
|46' - 90'
|ЦСКА
|1:1
|Ахмат
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2023
|69' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|23.02.2023
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Краснодар (Краснодар)
|26.11.2022
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|22.11.2022
|1' -86'
|Урал (Екатеринбург)
|0:0
(5:4)п
|ЦСКА (Москва)
|84'
|19.10.2022
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|77'
|28.09.2022
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|14.09.2022
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Урал (Екатеринбург)
|31.08.2022
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:2
|ЦСКА (Москва)