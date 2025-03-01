Зделар: «Еще в ЦСКА я думал, что «Зенит» – лучший клуб России»

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар прокомментировал февральский трансфер из ЦСКА.

«Переход в «Зенит» – хороший шаг для моей карьеры, для моей семьи. У меня оставалось три месяца контракта в ЦСКА. Когда появилось предложение, я сразу сказал «да».

В футболе трансферы не работают быстро, поэтому так получилось, что меня заявили поздно. Я разговаривал с Сергеем Семаком, знаю, какая у меня роль. Буду стараться делать всe, чтобы чаще играть и доказывать.

Я хорошо знаю ЦСКА, прошел с ними почти все сборы. Если бы мы сегодня забили свои моменты, вопросов по результату бы не было. Меня здорово приняли в Питере. «Зенит» – лучший клуб а России, я уже несколько раз про это говорил. Я уважаю ЦСКА, но «Зенит» – лучший.

Я думаю, что это лучший клуб в России. Не буду менять своe мнение. Я поэтому и поменял команду. Когда я играл в ЦСКА, я тоже так думал.

ЦСКА – братский клуб для «Партизана», я провeл там два с половиной года. Но это футбол, и надо двигаться дальше», – сказал Зделар.