Реакция Гинера на трансфер Зделара из ЦСКА в «Зенит»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о переходе полузащитника москвичей Саши Зделара в «Зенит».
– Вас удивило, что «Зенит» обратился в ЦСКА по Зделару?
– Это вопрос к Александру Медведеву.
– Но вас сам трансфер удивил? Уже не первый раз футболист из ЦСКА переходит в «Зенит» – до этого был Марио.
– А вас не удивило, когда ЦСКА обратился по Круговому, и «Зенит» отпустил?
– Меня удивляет, что стало гораздо больше переходов между принципиальными соперниками. Тот же Помазун ушел в «Спартак».
– Парню надо играть. Думаю, что болельщики «Спартака» и ЦСКА удивляются только тогда, когда переход происходит именно между нашими клубами.
- Сумма трансфера Зделара в петербургский клуб из ЦСКА, по данным Transfermarkt, составила 1,3 миллиона евро без учета бонусов.
- 29-летний хавбек провел в этом сезоне 21 матч за московскую команду, отдал 1 голевую передачу.
Источник: Sport24