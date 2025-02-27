Реакция Гинера на трансфер Зделара из ЦСКА в «Зенит»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о переходе полузащитника москвичей Саши Зделара в «Зенит».

– Вас удивило, что «Зенит» обратился в ЦСКА по Зделару?

– Это вопрос к Александру Медведеву.

– Но вас сам трансфер удивил? Уже не первый раз футболист из ЦСКА переходит в «Зенит» – до этого был Марио.

– А вас не удивило, когда ЦСКА обратился по Круговому, и «Зенит» отпустил?

– Меня удивляет, что стало гораздо больше переходов между принципиальными соперниками. Тот же Помазун ушел в «Спартак».

– Парню надо играть. Думаю, что болельщики «Спартака» и ЦСКА удивляются только тогда, когда переход происходит именно между нашими клубами.