Зделар рассказал, как ему игралось против ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар поделился эмоциями после матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Я рад, что я в «Зените», но мне было очень тяжело играть против ЦСКА, неделю назад оттуда только приехал. Не рад сегодняшнему результату, но нужно двигаться дальше.

В этом матче у нас было много моментов, но мы не смогли их реализовать, мы сегодня были лучше. Мне нужно время, чтобы адаптироваться», – сказал Саша.