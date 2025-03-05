В ЦСКА прокомментировали недружественные слова Зделара после трансфера в «Зенит»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слова экс-полузащитника команды Саши Зделара после трансфера в «Зенит».

Серб, перейдя в «Зенит», заявил, что считает петербуржцев лучшим клубом России.

Саша провел в ЦСКА 2,5 года.

Петербуржцы вышли на 1-е место после ничьей с ЦСКА (0:0).

«У меня никакой реакции это не вызвало. Давайте не будем лицемерами, человек перешел на новое место работы. Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда по ряду причин меняет место работы, место жительства. И это нормально, что человек в достаточно корректной форме по отношению к предыдущему клубу говорит о том, что теперь он защищает цвета другой команды и будет прикладывать все усилия, чтобы принести пользу уже новому клубу.

Давайте будем объективны, эти слова не на пустом месте. «Зенит» – многократный чемпион последних лет. Я не вижу здесь повода обвинить в чем-то Сашу. Он с честью отдавал всего себя, когда носил красно-синюю форму, поэтому у меня нет никаких негативных эмоций», – сказал Бабаев.