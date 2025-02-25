Бабаев объяснил продажу Зделара в «Зенит»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о причинах трансфера опорного полузащитника Саши Зделара в «Зенит».

«Трансфер Зделара? «Зенит» вышел с предложением, Саша им заинтересовался. Понятно, что Зделар находится в том возрасте, когда речь уже идет, наверное, о завершающем этапе карьеры. Для него важно обеспечить будущее своей семьи.

чевидно, что с точки зрения финансовых условий, предложение «Зенита» было достаточно интересным. Поэтому мы не стали чинить препятствия. Плюс не секрет, что у Саши истекал контракт в мае этого года. Был бы он продлен – вопрос дискуссионный.

Соответственно, это тот случай, когда все стороны были заинтересованы в том, чтобы трансфер состоялся», – сказал Бабаев.