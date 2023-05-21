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Максим Ле Марша
Статистика
Максим Ле Марша - статистика
Завершил карьеру
10 ноября 1989 (36)
#23 | Защитник
185 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Лига 1 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Страсбур
26
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 36 тур
Труа
1 : 1
21.05.2023
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Страсбур
2 : 0
13.05.2023
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант
0 : 2
07.05.2023
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Страсбур
1 : 2
28.04.2023
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Реймс
0 : 2
23.04.2023
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Страсбур
3 : 1
16.04.2023
Аяччо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Клермон
1 : 1
26.02.2023
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Страсбур
2 : 1
18.02.2023
Анжер
1' - 90'
35'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
2 : 0
12.02.2023
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Страсбур
2 : 0
05.02.2023
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
3 : 0
01.02.2023
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Страсбур
1 : 2
29.01.2023
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
1 : 2
14.01.2023
Страсбур
46' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
2 : 2
11.01.2023
Ланс
78' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Страсбур
1 : 1
13.11.2022
Лорьян
1' - 46'
Франция. Лига 1, 14 тур
Аяччо
4 : 2
05.11.2022
Страсбур
1' - 73'
62'
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
2 : 2
29.10.2022
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
2 : 2
23.10.2022
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 3
14.10.2022
Лилль
1' - 46'
19'
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
2 : 3
09.10.2022
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
1 : 3
01.10.2022
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
0 : 0
11.09.2022
Клермон
1' - 89'
43'
89'
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
1 : 1
04.09.2022
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
27.08.2022
Страсбур
1' - 65'
Франция. Лига 1, 3 тур
Страсбур
1 : 1
21.08.2022
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ницца
1 : 1
14.08.2022
Страсбур
1' - 90'
45'
Франция. Лига 1, 1 тур
Страсбур
1 : 2
06.08.2022
Монако
66' - 90'
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