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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Страсбур
Ренн - Страсбур: обзор матча 01 февраля 2023
Ренн
01.02.2023, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
3 : 0
Завершен
Страсбур
3'
А. Гуири
21'
А. Гуири
51'
Д. Дуэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Страсбур
88'
Замена
Ф. Буэбари
️️️️
Э. Соболь
Замена
Г. Дуэ
️️️️
Д. Дуэ
83'
Замена
Ж. Белосян
️️️️
А. Теате
83'
Замена
Ж. Доку
️️️️
К. Токо Экамби
75'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Ф. Тайт
68'
65'
Замена
Ж. Аолу
️️️️
М. Сансон
65'
Замена
К. Дагба
️️️️
Ф. Жилберт
65'
Замена
Х. Диалло
️️️️
Л. Мотиба
ГОЛ! 3:0!
Д. Дуэ
Пас отдал
Ф. Тайт
51'
ГОЛ! 2:0!
А. Гуири
Пас отдал
Д. Дуэ
21'
15'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
ГОЛ! 1:0!
А. Гуири
Пас отдал
А. Трюффер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
11
Жереми Доку
ЦФ
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
31
Антуан Нусс
ПЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Дани Жан
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Манданда
24
Мелинг
3
Теате
6
Родон
3
Трюффер
7
Сантамария
27
Бурижо
29
Тайт
14
Дуэ
9
Гуири
9
Экамби
3-4-2-1
26
Селс
23
Ле Марша
6
Дукуре
23
Соболь
24
Жилберт
19
Диарра
28
Сиссоко
4
Джику
8
Сансон
14
Прсич
35
Мотиба
29
Тайт
18
Угочукву
18
Угочукву
29
Тайт
3
Теате
24
Белосян
24
Белосян
3
Теате
14
Дуэ
20
Дуэ
20
Дуэ
14
Дуэ
9
Экамби
11
Доку
11
Доку
9
Экамби
23
Соболь
19
Буэбари
19
Буэбари
23
Соболь
24
Жилберт
2
Дагба
2
Дагба
24
Жилберт
8
Сансон
14
Аолу
14
Аолу
8
Сансон
35
Мотиба
13
Диалло
13
Диалло
35
Мотиба
Остались в запасе
Ренн
Страсбур
80
Доган Алемдар
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
40
Робин Риссе
ВР
31
Антуан Нусс
ПЗ
7
Дани Жан
ЛВ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
31
Антуан Нусс
ПЗ
7
Дани Жан
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Ренн - Страсбур
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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